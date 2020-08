Czwartek 27 sierpnia 2020 Word potrafi teraz przepisać tekst "ze słuchu"

Autor: Wedelek | źródło: Ubergizmo | 05:29 Microsoft dodał właśnie do Worda bardzo ciekawą i przydatną za razem funkcję, która ma skrócić do minimum czas potrzebny na przygotowanie stenogramu z przeprowadzonej rozmowy, lub zredagowanie na jej podstawie gotowego tekstu. Przygotowane przez producenta narzędzie w pełni rozpoznaje ludzką mowę, a dzięki zasobom sieci neuronowej nie tylko potrafi ją przekształcić w tekst, ale też przyporządkuje poszczególne wypowiedzi do konkretnych osób. Microsoft zastrzega, że są jednak pewne obostrzenia w korzystaniu z opisywanego mechanizmu. Po pierwsze jeden użytkownik może w miesiącu przetworzyć w ten sposób nagranie o wielkości maksymalnie 200MB, a więc stosunkowo krótkie.



Po za tym na razie Word jest w stanie rozpoznawać tylko język angielski w jego zamerykanizowanej formie. Inne języki nie zostaną poprawnie zrozumiane, a przynajmniej na razie, bo funkcja ta ma być dynamicznie rozwijana.







