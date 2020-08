Czwartek 27 sierpnia 2020 Ruszyła „przedsprzedaż” PlayStation 5

Autor: Wedelek | źródło: Sony | 19:32 Sony uruchomiło na swoich serwerach www usługę umożliwiającą zamówienie własnego egzemplarza PlayStation 5 przed premierą. Na razie jest ona dostępna tylko na wybranych rynkach, a w jej ramach każdy z użytkowników może zamówić zaledwie jeden egzemplarz PS5. Co więcej klient nie wie nawet, ile za niego zapłaci, bo Japończycy nie zdradzają ceny swojej konsoli. Po co to wszystko zapytacie? Pomijając marketing, Sony chce w ten sposób zadbać o to, by wierni fani byli w stanie kupić najnowszą wersję PSki już w momencie jej debiutu. A to, jak wiemy z poprzednich przecieków nie będzie łatwe, bo konsola trafi do sklepów w ograniczonej ilości. Przy okazji dostaliśmy potwierdzenie, że PlayStation 5 dostanie znacznie szybsze interfejsy komunikacji bezprzewodowej niż „czwórka”.



Konkretnie będą to WiFi 6 802.11ax, o maksymalnej przepustowości 9,6Gb/s, oraz Bluetooth 5.1. Musicie przy tym pamiętać, że aby skorzystać z zalet nowego protokołu musimy jeszcze posiadać router w niego wyposażony.







