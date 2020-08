Czwartek 27 sierpnia 2020 Wyniki sprzedaży kart graficznych w Q2 2020

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 19:37 Firma analityczna Jon Peddie Research opublikowała nowe wyniki sprzedaży układów graficznych, obejmujące dane za drugi kwartał 2020 roku. Co zaskakujące, okres ten okazał się lepszy niż pierwszy kwartał bieżącego roku - o 2,5%. Zazwyczaj mamy do czynienia z odwrotnym trendem. Zyskały na tym zarówno AMD jak i Nvidia, które dostarczyły w tym czasie odpowiednio o 8,4% i 17,8% więcej układów niż w Q1. Stracił natomiast Intel, który w drugim kwartale sprzedał o 2,7% układów mniej. Sumarycznie rynek kart graficznych wzrósł w ujęciu kwartalnym o 0,68%, a w rocznym aż o 12,54%.



Statystycznie w drugim kwartale każdy zakupiony komputer miał 1,26 karty graficznej co oznacza, że duża część PCtów oprócz zintegrowanego układu graficznego dysponowała też dedykowanym akceleratorem.



W sumie najwyższym udziałem w rynku może się pochwalić Intel, który wciąż ma 64%, ale sukcesywnie traci na rzecz AMD (18%) oraz Nvidii (19%). Zieloni świetnie radzą sobie też w segmencie dedykowanych kart graficznych, gdzie dysponują już 80% udziałem. To o 9 punktów więcej niż przed rokiem. Nvidia zdobyła je kosztem AMD, które dzierży w tym momencie zaledwie 20% rynku.











