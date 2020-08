Piątek 28 sierpnia 2020 Hitman i Shadowrun za darmo na Epic Game Store

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:30 Jak co tydzień Epic Games obdarował nas kolejnymi, darmowymi grami dostępnymi dla wszystkich klientów ich sklepu o nazwie Epic Store. Tym razem otrzymaliśmy dwa bardzo ciekawe produkty, z których jeden to tytuł AAA. Mowa o wydanej kilka miesięcy temu grze Hitman, która stanowi reboot serii o płatnym zabójcy, znanym jako Agent 47. Najnowsza odsłona tego cyklu ma charakter epizodyczny, a oferowany przez Epica zestaw to kompilacja wszystkich epizodów wydanych w ramach pierwszego sezonu. Składają się na nią mapy Prolog, Paryż, Sapienza, Marrakesz, Bangkok, Kolorado i Hokkaido. Drugi zestaw to trzy gry z uniwersum Shadowrun: Returns, Dragonfall oraz Hong Kong.



Wszystkie przenoszą nas do cyberpunkowego świata z elementami fantazy, który oglądamy z rzutu izometrycznego. Shadowrun należy do kategorii strategicznych gier RPG z walką prowadzoną w turach, a jednym z jego najmocniejszych punktów jest wciągająca fabuła.



Obie kolekcje można pozyskać za darmo do 3 września włącznie. Należy w tym celu odwiedzić TĘ stronę. W przyszłym tygodniu ich miejsce zajmie wysoko oceniana przez recenzentów gra Into The Bridge, w której w kolejnych turach musimy odeprzeć inwazję sporych rozmiarów robali przy pomocy mechów i innych pojazdów.







