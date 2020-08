Piątek 28 sierpnia 2020 Microsoft prezentuje DirectX level 12_2

Autor: Wedelek | 18:01 Microsoft wydając DirectX 12 Ultimate wprowadził sporo nowości, których część kart po prostu nie wspiera. Teraz pojawiła się natomiast druga duża aktualizacja, o symbolu level 12_2, która też dodaje kilka nowych rzeczy i modyfikuje już istniejące funkcje. Mamy więc do czynienia z API DX12, DX 12 Ultimate i DX Ultimate (lvl 12_2). Dla mniej zorientowanych w temacie użytkowników może to być niestety mylące. Tym bardziej, że nowa wersja bibliotek wymaga sterownika z modelem WDDM 2.0 i Shader Model 6.5, a wprowadzone przez nią funkcje wymagają zastosowania komponentu o nazwie Direct3D 12. Przypomnę, że poprzednia generacja operowała jeszcze na Direct3D 11. W sumie mamy niezły bajzel w nazewnictwie, a jednymi kartami, które na dzień dzisiejszy potrafią wykorzystać nowe API są układy od Nvidii z GPU Turing.



To na szczęście niebawem się zmieni za sprawą premiery kart z GPU na bazie RDNA2 i Ampere.



Wracając jednak do DX12 level 12_2, nowe biblioteki wprowadzają naprawdę dużo modyfikacji, z których najwięcej dotyczy czterech funkcji. Są to:



• DirectX raytracing – wiadomo, to samo, co u Nvidii, tylko programowo

• Mesh shaders – nowy podprogram do lepszego cieniowania obiektów

• Variable rate shading – technika pozwalająca w locie zmieniać rozdzielczość tekstur na obiektach lub ich fragmentach

• Sampler feedback – odpowiada za optymalizowanie zużycia pamięci, poprzez lepsze zarządzanie teksturami i mipmapami.









