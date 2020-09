Poniedziałek 31 sierpnia 2020 Dyski SSD Samsung 980 Pro o szybkości do 7000 MB/s

Autor: Zbyszek | 12:34 (10) Samsung wprowadza do sprzedaży swoje nowe flagowe nośniki SSD NVMe. Są to urządzenia z serii 980 Pro, wyposażone w interfejs PCI-Express 4.0 i mające zastąpić na rynku najszybsze dotychczas w ofercie firmy urządzenia tego typu, czyli modele Samsung 970 Pro z PCI-Express 3.0. Nowe dyski korzystają z pamięci TLC, dodatkowego bufora pamięci MLC, oraz autorskiego kontrolera Samsung Elips, i są oferowane w wersjach o pojemności 250GB, 500GB oraz 1TB. Urządzenia oferują wydajność sięgającą 7000 MB/s podczas sekwencyjnego odczytu danych i do 5000 MB/s podczas sekwencyjnego zapisu.



Podane parametry dotyczą wersji mieszczącej 1TB danych, dla której wskaźnik IOPS jest też najwyższy i wynosi milion (1 000 000) operacji wejścia wyjścia na sekundę.



Wersja 500 GB oferuje prędkość 6900 MB/s podczas odczytu, 5000 MB/s podczas zapisu i IOPS na poziomie 800 000 operacji przy odczycie i 1 000 000 operacji przy zapisie. Najwolniejszy jest model mieszczący 250 GB danych, dla którego prędkość odczytu i zapisu to kolejno: 6400 MB/s i 2700 MB/s, a wskaźnik IOPS 500 000 operacji przy odczycie i 600 000 operacji przy zapisie.









K O M E N T A R Z E

A TBW (autor: muerte | data: 31/08/20 | godz.: 13:39 )

dla wersji 1TB wynosi 600TB. A "MLC" dla całej serii jest 3-bitowe.



fajne transfery (autor: Tig3r | data: 31/08/20 | godz.: 13:55 )

ale cała reszta do dupy



@news (autor: Promilus | data: 31/08/20 | godz.: 15:01 )

Fajnie, a jak zrobili blind test nośników (nvme@pcie4.0, nvme, sata ssd) to okazało się, że nikt dobrze nie odgadł i o dziwo w normalnym użytkowaniu SATA okazał się najpłynniejszy ;)



Samsung powinien dostać w d*** (autor: BoloX | data: 31/08/20 | godz.: 15:33 )

za wprowadzanie nieświadomych ludzi w błąd. Szkoda że nie dali "SLC" 3bit



@4. (autor: Kenjiro | data: 31/08/20 | godz.: 15:58 )

Niestety to wina nazewnictwa, bo ktoś wprowadził skrót MLC albo celowo, albo przez brak przemyślenia. Powinno być np. DLC (Dual/Double Level Cell).

Niemniej jednak chwali się Samsungowi, że wyraźnie napisał MLC 3-bit, bez ukrywania, jak producenci w rodzaju Kingstona czy A-Daty.



@03 (autor: ligand17 | data: 31/08/20 | godz.: 16:09 )

Jakiś link do tego testu? Bo sorry, ale to jest kompletna bzdura.



To są karty, a nie dyski (autor: celorum | data: 31/08/20 | godz.: 18:45 )

Widać wyraźnie na zdjęciu. Nie mają nawet kształtu dysków. SSD to zupełnie inne urządzenie niż "dyski".



Na rzeczywiste testy trzeba poczekać. (autor: Mario1978 | data: 31/08/20 | godz.: 19:17 )

Zobaczymy czy jeszcze w tym roku zobaczymy grę , które pokaże różnice także między SSD Sata 3 a M.2 na korzyść szybszego modelu.



transfer robi wrażenie (autor: Qjanusz | data: 31/08/20 | godz.: 22:13 )

i o to chodzi w postępie. A teraz konkret: jaka cena?



@ligand17 (autor: Promilus | data: 31/08/20 | godz.: 23:48 )

"Jakiś link do tego testu? Bo sorry, ale to jest kompletna bzdura" - a tą opinię podpierasz czym? Bo ci się tak wydaje?

https://www.youtube.com/watch?v=4DKLA7w9eeA

I teraz kontynuując - wskaż konkretnie gdzie odczuwasz różnicę między SSD SATA a NVMe w typowym codziennym użytkowaniu. Jakaś gra. Jakaś przeglądarka. Jakiś film, jakaś muzyka. Sprawdzenie poczty. Wskaż. Bo mam i dobry SSD SATA, i dobry SSD NVMe i tej różnicy w takich zastosowaniach nie uświadczysz inaczej niż na wysokości słupków które wyliczy maszyna. Co innego jak będziesz robił galerię z tysięcy zdjęć i je modyfikował, albo kompilował projekt z setek plików źródłowych, ale to nie są typowe zastosowania domowe.





D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.