AMD wprowadza karty Radeon RX 5300

AMD wprowadza na rynek nowe budżetowe karty graficzne. Są to modele Radeon RX 5300, wyposażone w układ Navi 14 oraz 3 GB pamięci GDDR6 14 Gbps. Karty są pochodną dostępnych już od dłuższego czasu kart Radeon RX 5500, od których różnią się mniejszą pojemnością pamięci - 3 GB, zamiast 4 GB. Węższa jest także magistrala, która ma szerokość 96-bitów, a łączna przepustowość pamięci wynosi 168 GB/s, zamiast 224 GB/s jak w serii RX 5500. Układ Navi 14 ma 1408 procesorów strumieniowych, czyli tyle samo ile w droższym Radeonie RX 5500.



Zmniejszono natomiast jego taktowanie, które wynosi 1448 MHz bazowo i do 1645 MHz z Turbo - w kartach Radeon RX 5500 wartości te wynoszą odpowiednio: 1670 MHz i 1845 MHz.



Radeon RX 5300 ma wskaźnik TDP wynoszący 100W (o 30W niższy niż Radeon RX 5500), a jego cena to 129 USD - o 40 dolarów mniej niż Radeon RX 5500 4GB, i o 70 dolarów mniej niż Radeon RX 5500 8GB.



jeszcze chwila, (autor: Qjanusz | data: 31/08/20 | godz.: 22:16 )

a wbudowane grafiki w APU będą miały na stanie wydajność takiego 5300



@up (autor: ekspert_IT | data: 31/08/20 | godz.: 22:43 )

Liczbę TMU/ROP może mieć nawet i większą, ale gdzie tam DDR4 do GDDR5, nie mówiąc o GDDR6 czy HBM2. https://graphicscardhub.com/...DDR4-benchmarks.png Jednakże rzeczywiście APU skutecznie wygryzły wynalazki grafikopodobne na pamięciach DDR4...



Qjanusz (autor: Markizy | data: 1/09/20 | godz.: 16:53 )

apu poziomu jeszcze 7770 nie osiągnęły a gdzie poziom 5300,.



