Poniedziałek 31 sierpnia 2020 TSMC posiada 50 procent wszystkich maszyn EUV

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:46 (7) Firma TSMC, podczas swojego corocznego sympozjum pochwaliła się kilkoma nowymi informacjami. Przede wszystkim producent poinformował, że jest globalnym liderem w rozwoju litografii wykorzystującej najnowszą technikę fotonaświetlania masek EUV (Extreme Ultra Violet), wykorzystującą fale o długości zaledwie 13,5 nanometra. W chwili obecnej TSMC posiada 50 procent wszystkich wyprodukowanych na świecie maszyn wykorzystujących technikę EUV do wytwarzania układów scalonych. Ich dostawcą jest holenderski ASML, którego urządzenia są uważane za najlepsze w branży. Pod względem zdolności produkcyjnych, TSMC odpowiada obecnie za produkcję ponad 60 procent chipów powstających z użyciem naświetlania EUV.



Ponadto firma podała, że dzięki szerokiemu wykorzystaniu naświetlania EUV, uzysk w 5nm litografii jest wyższy, aniżeli na tym samym etapie rozwoju 7nm litografii. Firma rozpoczęła właśnie masową produkcję w 5nm litografii, a pierwsze układy scalone w niej wyprodukowane pojawią się na rynku jesienią tego roku w smartfonach.









@temat. (autor: Mariosti | data: 31/08/20 | godz.: 15:38 )

No i choćby skały srały Intel tego nie przeskoczy w ciągu 2 a nawet i 5 lat.



Zupełnie nie rozumiem dlaczego Intel tych parę lat temu zupełnie olał temat EUV... Widać, albo księgowi przejęli za dużo władzy swego czasu i uznali że nie opłaca się ustawiać w kolejce po nowe maszyny produkcyjne, albo jacyś inżynierowie nadmiernie wierzyli w możliwości wielokrotnego naświetlania, ale raczej wątpię aby to drugie było prawdą...



Mariosti (autor: Markizy | data: 31/08/20 | godz.: 16:55 )

stawiam ze chodziło o oszczędność, uznali że lepiej niech inni przetrą szlak, a oni kupią te maszyny później tylko po już niższej cenie. W końcu tedy AMD im nie zagrażało.



@2 zle stawiasz... (autor: gantrithor | data: 31/08/20 | godz.: 17:13 )

chodzilo o zwykla dume intela , tsmc chcialo wyslac inzynierow do intela aby pomoc z wdrozeniem 7nm euv opracowanej przez tsmc , intel ich wykopal twierdzac ze ich 10nm jest bardziej zaawansowane "na papierze bylo :)" , swego czasu byl o tym artykul.



Co z tego , że Holenderskie jak niektóre części są z USA. (autor: Mario1978 | data: 31/08/20 | godz.: 19:14 )

Te części wystarczą do tego by to USA mogło kierować procesem sprzedaży komu i gdzie.

Szkoda mi Europy trochę bo pokazuje , że w wielu sytuacjach Europa jest marionetką w rękach Stanów Zjednoczonych.

Teraz trzeba czekać aż Chińczycy pokażą dogłębnie , że "Amerykańskie" jest w zupełności do zastąpienia.

Na taką realną konkurencję wiele osób czeka już 50 lat.



Mario1978 (autor: Markizy | data: 31/08/20 | godz.: 20:36 )

no nie wiem, w przypadku ASML raczej amerykanie nie mogą sobie pozwolić na większe fanaberie bo będą bardziej stratni niż ASML. To ich firmy głównie korzystają z tych rozwiązań, więc może dojść do patowej sytuacji.



@gantrithor

duma swoją drogą, ale intel nie specjalnie martwił się długi czas opóźnieniami w nowej technologii dopóki nie wyrosła mu konkurencja a oni specjalnie nie mieli jak walczyć. Doklejanie rdzeni to prosta sprawa ale 5 lat jedziemy na jednej architekturze.



Chiny mobilizują wszystkie swoje możliwości do inwigilowania TSMC (autor: Qjanusz | data: 31/08/20 | godz.: 22:10 )

Skoro oficjalnie ściągają do swoich fabów nawet emerytowane sprzątaczki pracujące niegdyś w TSMC, to zapewne pod przykrywką ma miejsce niejedna gruba akcja.



inna kwestia... czy Intel też korzysta z maszyn ASML?



6-- (autor: Mario1978 | data: 1/09/20 | godz.: 12:08 )

Pytaniem nie jest czy Intel korzysta z maszyn ASML ale ile ich ma bo na chwilę obecną to jedyna firma na ziemi , która jest w stanie dostarczyć te zaawansowane urządzenia do produkcji tranzystorów o takiej złożoności jeżeli chodzi o rozdzielczość i ich wymiary.

Jedno jest pewne , że Intel czeka na modele najnowocześniejsze , wersje "C" , których NA wynosi od 0.33 do 0.5.Dopiero pod koniec przyszłego roku ma pojawić się maszyna EUV z NA=0.55 i to najwcześniej.

Tak na prawdę to Holenderski ASML w tej chwili walczy o swoją przyszłość bo maszyny o takiej rozdzielczości i zbliżeniu to tak na prawdę nowy grunt i wszystko zaczyna się od początku.



