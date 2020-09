Poniedziałek 31 sierpnia 2020 Intel Tiger Lake - logo procesorów 11 generacji, taktowanie do 4,8 GHz

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 12:52 (4) W sieci pojawił się krótki filmik video, w którym Intel szczyci się nowymi mobilnymi procesorami 11. generacji (seria Tiger Lake-U). Są to 4-rdzeniowe procesory wykorzystujące najnowsze architektury CPU Willow Cove oraz GPU Intel Xe, a także całkowicie odmieniony 10nm proces litograficzny z tranzystorami Super Fin. Premiera tych procesorów ma się odbyć na początku września, a w udostępnionym materiale możemy zobaczyć ich logo, zgodne z najnowszą strategią marketingową Intela polegającą na łączeniu ze sobą mniejszych i większych kwadratów.



Jednocześnie do sieci wyciekły też zdjęcia notebooka HP, z naklejonymi nowymi logo Intel Core 11 generacji i układu graficznego Intel Iris Xe. Flagowy model nowego procesora ma mieć taktowanie bazowe 3,1 GHz, i do 4,8 GHz z Turbo, czyli znacznie większe niż dotychczasowe 10nm procesory mobilne 10 generacji (Ice Lake-U), których zegar boost wynosił do 3,9 GHz.



Z przytoczonym na wstępie wideo można natomiast zapoznać się na Twitterze (link











K O M E N T A R Z E

Calkiem dobrze brzmi (autor: VP11 | data: 31/08/20 | godz.: 14:58 )

Co z dziurami ?



stare dziury częściowo zatkane (autor: Mario2k | data: 31/08/20 | godz.: 17:34 )

Ale nowe gotowe na odkrycie



marketingowo akcja daje radę (autor: Qjanusz | data: 31/08/20 | godz.: 21:56 )

naklejki core są dobre, minimalistyczne i dobrze się kojarzą, w przeciwieństwie do odpustowych Xe



Nie mogę się doczekać testów 11 generacji.





Wiele osób nie może się doczekać testów tego 'APU' od Intela. (autor: Mario1978 | data: 1/09/20 | godz.: 10:37 )

Gdyż od molocha wymaga się dużo więcej niż od tak małej firmy jak AMD.Lepiej żeby te procesory były udane i miały mocne GPU ponieważ wiadomości z AMD nie są optymistyczne dla Intela.

Jeżeli AMD jeszcze szafuje swoją architekturą Vega w APU i kolejna generacja znów ma ją dostać to świadczy tylko o tym co ma Intel do zaoferowania lub będzie mieć.

Przez ogłoszenie Epidemii - Pandemii wiele firm będzie ciąć koszty i raczej przemyśli zmiany platformy na nowszą a więc będzie wolała poczekać.A gdy czas upływa to więcej osób dowiaduje się jak wykorzystać 'tylne furtki' jakie Intel ma w swoich procesorach.



