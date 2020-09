Poniedziałek 31 sierpnia 2020 Nvidia prezentuje GeForce RTX 3090, 3080 i 3070

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 23:24 (11) Nvidia oficjalnie zaprezentowała swoje karty graficzne kolejnej generacji. Są to GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 oraz GeForce RTX 3070, oparte o architekturę graficzną Ampere. Nowe karty to przebudowane procesory strumieniowe o 100 procent wyższej wydajności w trybie FP32, rdzenie RT drugiej generacji o wydajności zwiększonej do 70 procent, i rdzenie Tensor trzeciej generacji. Ponadto karty obsługują technikę DLSS 2.0 dającą dużo lepszą jakość niż pierwsza wersja DLSS, oraz wprowadzają zupełnie nową funkcję Nvidia Broadcast, ktora pozwala używać moc rdzeni RT i Tensor m.in do eliminacji szumów i dźwięków tła, do emulacji przestrzennych efektów dźwiękowych, czy wykonywania w locie zmiany tła podczas spotkań wideo.



Nowe karty obsługują też magistralę PCI-Express 4.0, oraz API DirectStorage umożliwiające bezpośredni dostęp GPU do dysku HDD, co zmniejsza obciążenie CPU.



Najwolniejsza z nowych kart - GeForce RTX 3070 ma 2944 procesorów strumieniowych i 8GB pamięci GDDR6 16 Gbps z 256-bitową magistralą (przepustowość 512 GB/s). Karta będzie dostępna w sprzedaży w październiku w cenie 499 USD, a jej wydajność w grach ma być według Nvidia zbliżona lub wyższa niż oferowana przez GeForce RTX 2080 Ti.



Nieco wcześniej, bo 17 i 24 września na rynku zadebiutują GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3090. Pierwsza z nich ma 4352 procesory strumieniowe i 10 GB pamięci GDDR6X 19Gbps z 320-bitową magistralą (przepustowość 760 GB/s). Karta ma też nowy system chłodzenia, w którym jeden wentylator umieszczono po przeciwnej niż typowo stronie. Zdaniem Nvidia, zapewnia kilka razy mniejszą głośność niż konstrukcje stosowane w GeForce RTX dotychczasowej generacji. Cena GeForce RTX 3080 wynosi 699 USD.



GeForce RTX 3090 posiada 5248 rdzeni CUDA i 24 GB pamięci GDDR6X 19,5 Gbps z 384-bitową magistralą (przepustowość 936 GB/s). Karta obsługuje też HDMI 2.1 i może być stosowana do grania w rozdzielczości 8K. Zastosowany system chłodzenia jest podobny jak w GeForce RTX 3080, ale ma większe wymiary. Cena GeForce RTX 3090 to 1499 USD.



Z uwagi na fakt, że nowe rdzenie CUDA oferują o 100 procent większą wydajność w używanym do cieniowania trybie FP32, Nvidia zdecydowała się liczyć każdy rdzeń CUDA w kartach serii Ampere jako podwójny rdzeń. W efekcie formalnie w materiałach marketingowych GeForce RTX 3070 posiada 5888 rdzeni CUDA (2 x 2944 rdzenie fizyczne), GeForce RTX 3080 ma marketingowo 8704 rdzenie CUDA, a GeForce RTX 3090 ma 10496 rdzeni CUDA.

















K O M E N T A R Z E

Musicie poprawić artykuł bo ilość procesorów CUDA bije po oczach. (autor: Mario1978 | data: 1/09/20 | godz.: 20:09 )

Nawet mi ten RTX 3090 się spodobał właśnie przez ilość VRAM.



jest nieźle (autor: Mario2k | data: 1/09/20 | godz.: 20:49 )

RTX 3090 jest średnio o 100% szybszy w obliczeniach RT od RTX 2080ti , w grach bez użycia RT średnio 43% wydajniejszy. Przewidywana cena najtańszych modeli 3090 w PL 6900zł



@1. (autor: Mariosti | data: 1/09/20 | godz.: 20:53 )

No tak, ale cena już na poziomie rządu wielkości jak za topowe Quadro...



Wie ktoś może (autor: Elektron | data: 1/09/20 | godz.: 21:06 )

czy są inne grafy z HDMI 2.1? Coś z niższej półki?



co z tymi rdzeniami CUDA (autor: cyfron | data: 1/09/20 | godz.: 22:10 )

piszecie że 3080 ma ich 4352 a wszędzie podaję że 3080 będzie ich mieć 8704.



@ kom 5 (autor: Zbyszek.J | data: 1/09/20 | godz.: 22:23 )

jest już wyjaśnienie. Fizycznie GeForce 3080 ma 4352 rdzenie, ale mają podwójną wydajność cieniowania, dlatego Nvidia podaje ich liczbę mnożąc ją razy dwa



tak jakby (autor: Zbyszek.J | data: 1/09/20 | godz.: 22:24 )

w przypadku cieniowania tekstur, każdy rdzeń CUDA w Ampere jest dwurdzeniowy...



wynika z tego ze 3080 (autor: pawel1207 | data: 2/09/20 | godz.: 01:44 )

bedzie calkiem przystepna i calkiem moccna przy 3090 z 24gb vram to juz takie pol pro ciekawe czy bedzie pelny nvlink odobiscie nie sadze bo mielibysmy takie tanie qadro :D ale nie sadze :D jesli 3070 bedzie miala wydajnosc 2080 ti w tej cenie to naprawde nie ma na co narzekac ..





A ja niedawno kupiłem RX 5700xt za 2199, (autor: OBoloG | data: 2/09/20 | godz.: 10:43 )

a tu za niewiele więcej może być niedługo dostępny RTX 3070. A za np. miesiąc AMD wypuści swoje karty opartę na RDNA2 w jeszcze lepszej cenia.



hmm poczekam na testy (autor: sew123 | data: 2/09/20 | godz.: 11:44 )

może pora na wymianę GTX 1070 na coś nowszego:) ?:)



@9. Tak jak ja (autor: Kosiarz | data: 2/09/20 | godz.: 11:52 )

którego wziąłeś? :P



co do RTXow to tak na oko



3070 < 3080 < 3090

3070 < 3070x1.5 < (3070x1.5)x1.2

500$ < 700$ < 1500$



jak sie nie machnalem za bardzo to wychodzi ze 3080 może miec bardzo podobny przelicznik perf/$ jak 3070... bo 3090 to wiadomo premium...





D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.