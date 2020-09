Środa 2 września 2020 Lenovo zdradza istnienie karty GeForce RTX 3070 Ti 16 GB

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 20:31 Do sieci wyciekły materiały na temat nowego komputera dla graczy przygotowanego przez Lenovo. Model Legion T7 to typowych rozmiarów komputer stacjonarny, oparty o procesor Core i7-10700K oraz jedną najnowszych kart graficznych Nvidia z generacji Ampere. Co ciekawe, nie jest to ani GeForce RTX 3070, ani GeForce RTX 3080, ani też GeForce RTX 3090. Zastosowana przez Lenovo karta to natomiast nie mający formalnej premiery GeForce RTX 3070 Ti, wyposażony w 16 GB pamięci RAM i 3072 (a marketingowo 6144) rdzenie CUDA.Prawdopodobnie oznacza to, że Nvidia wprowadzi dodatkowe modele w postaci GeForce RTX 3070 Ti i GeForce RTX 3080 Ti po premierze nowych Radeonów.



Nvidia może je oferować już teraz w wersjach dla producentów OEM, a więc gotowych komputerów, a z ich premierą w postaci samodzielnych produktów zaczekać właśnie do momentu pojawienia się kart AMD Radeon z architekturą RDNA 2.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.