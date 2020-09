Środa 2 września 2020 Karty GeForce RTX 3000 początkowo dostępne w ograniczonych ilościach ?

Autor: Zbyszek | źródło: TweakTown | 20:29 Jak informuje TweakTown, powołując się na swoje dobrze poinformowane źródła, dostępność najnowszych kart graficznych GeForce RTX serii 3000 w pierwszych kilku miesiącach po premierze będzie niewystarczająca. Sytuacja ma się poprawić dopiero w 1. kwartale 2021 roku, kiedy oczekuje się zwiększenia dostaw najnowszej serii GeForce RTX do wymaganego poziomu. Ma to być spowodowane głównie dwoma czynnikami. Według źródeł TweakTown, Nvidia nie jest obecnie zadowolona z uzysku w 8nm procesie litograficznym Samsunga. Mniejsza od oczekiwanej liczba sprawnych chipów ma redukować liczbę kart trafiających na rynek.



Po drugie z powodu ustawienia poprzeczki wydajności na dość wysokim poziomie, nie wszystkie ze sprawnych chipów są w stanie pracować z wymaganymi parametrami.



Zdaniem TweakTown, Samsung, dla którego jest to bardzo istotny kontrakt, jest obecnie bardzo zmotywowany, aby poprawić jakość i uzysk z produkcji w swojej 8nm litografii. Właśnie od tego Nvidia ma uzależniać ew. zwiększenie zamówień na wafle z chipami GA102, Obecnie firma Jensena Huanga przyjęła postawę wyczekującą, co miało być zaskoczeniem dla Samsunga, który zamiast wywarcia nacisku na poprawę uzysku z produkcji oczekiwał po prostu zwiększenia zamówień na wafle.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.