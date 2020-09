Środa 2 września 2020 Tiger Lake-U: premiera mobilnych procesorów Intela 11. generacji

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 20:48 Intel oficjalnie wprowadził dziś do sprzedaży swoje najnowsze mobilne procesory 11. generacji. Są to jednostki o nazwie kodowej Tiger Lake-U z 4 rdzeniami x86, występujące w wersjach ze wskaźnikiem TDP od 7W do 28W i przeznaczone głównie dla ultracienkich i lekkich laptopów z ekranami o wielkości do 14-cali. Procesory wykorzystują najnowsze architektury CPU Willow Cove oraz GPU Intel Xe, a także całkowicie odmieniony 10nm proces litograficzny z tranzystorami Super Fin. Flagowym modelem jest czterordzeniowy i 8-wątkowy Core i7-1185G7, taktowany zegarem bazowym 3,0 GHz i do 4,8 GHz z Turbo, i wyposażony w IGP Intel Iris Xe z 96 jednostkami wykonawczymi pracującymi z częstotliwością 1350 MHz.



Nowy IGP ma oferować nawet 2-krotnie wyższą wydajność niż IGP zaszyty w dotychczasowych 10nm procesorach mobilnych Ice-Lake. Dzięki zwiększonej częstotliwości taktowania wydajność rdzeni CPU ma być większa przynajmniej o 20 procent (w trybie jednowątkowym) i o ponad 20 procent w trybie wielowątkowym (taktowanie Turbo dla Core i7-1185G7 przy obciążeniu wszystkich rdzeni to 4,3 GHz).



Poza nowymi rdzeniami CPU i GPU i nowej wersji 10nm litografii, Tiger Lake-U są także zgodne z PCI-Express 4.0, posiadają magistralę wewnętrzną typu podwójny ring, o dwukrotnie większej przepustowości niż w Ice Lake, ulepszony kontroler pamięci o większej wydajności i efektywności, usprawniony system zarządzania taktowaniem i oszczędzaniem energii elektrycznej, oraz dedykowaną jednostkę przyspieszającą przetwarzania obrazów i obliczenia z użyciem sieci neuronowych i sztucznej inteligencji.







