Poniedziałek 7 września 2020 Kolejny tydzień i kolejne, darmowe gry od Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:01 Pod koniec ubiegłego tygodnia Epic oddał w ręce graczy kolejną, bardzo ciekawą grę. Tym razem jest to Into the breach, czyli produkcja od twórców wysoko ocenianego FTL. Sterujemy w niej ogromnymi maszynami, zwanymi mechami, a naszym celem jest obrona planety przed inwazją kosmicznych owadów o gigantycznych rozmiarach. Cała rozgrywka toczy się w systemie turowym na zróżnicowanych planszach, które wydatnie zwiększają nasze możliwości taktyczne. Dzięki algorytmowi odpowiedzialnemu za losowe generowanie kolejnych zadań każda rozgrywka jest inna i niepowtarzalna. Gra Into the breach będzie dostępna za darmo do pobrania do czwartku 10.09 do godziny 17:00.



Potem zastąpią ją dwie inne produkcje. Pierwsza z nich to Railway Empire, czyli strategia w której prowadzimy przedsiębiorstwo zajmujące się budową i utrzymaniem linii kolejowych w Ameryce Północnej XIX wieku. W grze można znaleźć ponad 40 historycznych lokomotyw i ponad 30 różnych rodzajów wagonów, każdy z innymi parametrami i kosztem utrzymania. Do tego dochodzi dość zaawansowany system ekonomiczny, agresywna konkurencja i mechanizm wyzwań oraz pobocznych zadań fabularnych. Twórcy oddali też w nasze ręce tryb przejażdżki, dzięki czemu będziemy mogli wcielić się w rolę pasażerów, osobiście sprawdzając jak sprawuje się stworzona przez nas trasa.



Drugą darmową produkcją od Epica będzie Where the Water Tastes Like Wine. Fabularna gra przygodowa przeznaczona dla jednego gracza, w której tematem przewodnim jest podróż. Mamy tu do czynienia z mariażem konwencji znanych z gier typu visual novel oraz swobodnego eksplorowania mapy świata, a konkretnie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wykorzystana mechanika sprawia, że fabuła jest mocno nieliniowa, a to jakich opowieści i wydarzeń doświadczymy podczas wędrówki determinuje zakończenie, jakie otrzymamy. Gromadzone informacje będziemy w trakcie gry „wymieniać” z 14 postaciami niezależnymi, a naszym celem jest zdobyć ich zaufanie i tym samym poznać ich własne opowieści.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.