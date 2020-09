Wtorek 8 września 2020 Vivo zrobił zmieniającego kolory smartfona

Autor: Wedelek | źródło: Ubergizmo | 05:01 Vivo pokazało światu nowy koncept smartfona, który zmienia swój kolor na życzenie użytkownika. Wykorzystano w nim szkło elektrochromowe, czyli takie, w którym umieszczono cząsteczki reagujące na przepływający przez nie prąd. Dzięki tej właściwości można sterować stopniem przepuszczalności światła, a więc i jego kolorem, za pomocą napięcia. Technologia ta jest znana ludzkości już od jakiegoś czasu i często można ją znaleźć w wieżowcach, gdzie korzysta się ze szkła elektrochromowego do budowy okien. Mimo to aż do tej pory nikt nie zdecydował się na użycie tego rozwiązania w świecie smartfonów, choć pierwsze próby już poczyniono. Mówię o prototypie smartfona od OnePlusa, który korzystał z tej technologii do maskowania kamery.



Skończyło się jednak na prototypie, a smartfona zmieniającego kolor suma summarum nie dostaliśmy, czego powodem jest zapewne wyśrubowany budżet energetyczny. Pytanie, czy Vivo będzie na tym polu pionierem, a jeśli tak, to kiedy zobaczymy taki produkt w akcji.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.