Poniedziałek 7 września 2020 Next Paper, czyli LCD niewymagający podświetlenia od TCL

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:30 Chiński TCL pokazał podczas berlińskich targów IFA nowy rodzaj wyświetlacza dedykowanego urządzeniom przenośnym. Next Paper, bo tak się nazywa, z założenia ma konkurować przede wszystkim z ekranami E-Ink w czytnikach e-booków i OLEDami/LCD w tradycyjnych tabletach. Producent chwali się, że dzięki wyeliminowaniu systemu podświetlenia jego produkt nie męczy wzroku i można go używać przez długi czas. Od strony technicznej Next Paper bardzo mocno przypomina zwykły wyświetlacz LCD, tylko pozbawiony LEDów i z dużo cieńszą powłoką zewnętrzną. Miejsce podświetlenia zastąpiła tu powłoka refleksyjna, która ma odbijać padające na nią promienie światła.



Te przechodzą przez piksele wykonane z ciekłych kryształów i tym samym generują kolorowy obraz, który jest przyjaźniejszy dla naszych oczu. W porównaniu do E-inków Next Paper oferuje znacznie szerszą paletę kolorów liczoną w milionach kolorów (w E-ink jest ich 4096), znacznie wyższą częstotliwość odświeżania, lepszą rozdzielczość i o 25% wyższy kontrast. Od LCD odróżnia go natomiast niższe zużycie energii – o 65% oraz cieńsza konstrukcja – o 36%. Nie emituje też żadnego światła.



Pokazany podczas IFA prototyp miał rozdzielczość FullHD , a jego pierwsze wcielenie powinniśmy niebawem zobaczyć w nowych tabletach dla sektora edukacji od tego producenta.









