Poniedziałek 7 września 2020 Mediatek zaprojektuje dla AMD układy WiFi 6 i 5G

Autor: Wedelek | źródło: DigiTimes | 05:44 Digitimes twierdzi, że AMD dogadało się z Mediatekiem w kwestii nowych układów komunikacyjnych dla przyszłych rozwiązań producenta z Sunnyvale. Podpisana umowa miała ponoć dotyczyć modułów WiFi 6/Bluettoth 5, stworzonych specjalnie z myślą o specyficznych potrzebach AMD, a także zaprojektowanych dla tego producenta modemów 5G. Nie wiadomo niestety, czy mówimy tu o rozwiązaniach implementowanych bezpośrednio w sekcji I/O procesora, czy o osobnych produktach, takich jak chipy umieszczane na płycie głównej z podstawką AM4/AM5. Sami zainteresowani nie komentują póki co doniesień DigiTimes, czemu nie ma się co dziwić.



Umowa pomiędzy tymi podmiotami nie jest zresztą niczym zaskakującym. AMD w przeciwieństwie do Intela nie ma własnych rozwiązań sieciowych i musi się posiłkować produktami firm trzecich. Do tej pory były to między innymi produkty Intela, Realteka oraz Rivet Networks, która to firma została niedawno wchłonięta przez Chipzillę.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.