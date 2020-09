Poniedziałek 7 września 2020 W Fortnite pojawiła się reklama Big Navi

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:15 W listopadzie na sklepowe półki trafią konsole nowej generacji od Sony i Microsoftu. Obie będą bazować na układzie zbudowanym z rdzeni x86 Zen 2 i GPU RDNA2. W tym samym okresie spodziewamy się premiery nowych Radeonów, które również wykorzystają wspomnianą mikroarchitekturę (RDNA2). Nazwa kodowa TOPowych wersji tych kart to Big Navi, ale dostępne w sprzedaży akceleratory będą sygnowane marką Radeon RX 6000, na co wskazują w zasadzie wszystkie źródła. Świadczą o tym również pierwsze materiały promocyjne, które pojawiają się w różnych miejscach w postaci tzw. zajawek. Najnowsza z nich trafiła do gry Fortnite, gdzie jest dostępna w formie Easter Eggu odblokowywanego na arenie poświęconej marce AMD.



Po raz pierwszy można go było zobaczyć na streamie znanej w branży użytkowniczki o nicku GinaDarling – poniżej macie zrzut ekranu. Bardzo szybko w sieci pojawiły się też poradniki pokazujące krok po kroku jak samemu odblokować opisywaną tu „znajdźkę”. Jedną z takich instrukcji załączam Wam poniżej.









