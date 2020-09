Wtorek 8 września 2020 Microsoft dołącza do grona firm, które 1 stycznia uśmiercą Flasha

Autor: Wedelek | źródło: BleepingComputer | 05:15 Już od kilku miesięcy wiemy, że wraz z końcem roku Adobe zakończy wsparcie techniczne dla Flasha. To z kolei oznacza brak jakichkolwiek poprawek bezpieczeństwa i de facto śmierć tej technologii. Równo dzień później, czyli 1 stycznia 2021 roku z Flashem pożegnają się w zasadzie wszystkie liczące się w branży IT firmy na czele z Apple, Adobe, Facebookiem, Google i Mozillą. W gronie gigantów, brakowało do niedawna w zasadzie jedynie Microsoftu, który długo ociągał się z decyzją o porzuceniu Flasha. W końcu jednak otrzymaliśmy oficjalne stanowisko, z którego dowiadujemy się, że Flash Player zostanie wyłączony 1 stycznia przyszłego roku, a pierwszą przeglądarką, która będzie go pozbawiona stanie się Microsoft Edge v88.



Jednocześnie padło zapewnienie, że na potrzeby klientów biznesowych Microsoft przygotuje specjalne wtyczki dedykowane dla przeglądarek Edge i Internet Explorer 11, które pozwolą na uruchomienie zawartości stworzonej we Flashu. Gigant z Redmond zaznacza przy tym, że nie będzie w żaden sposób świadczył pomocy technicznej dla swoich wtyczek, a wynikające z ich wykorzystania problemy związane z bezpieczeństwem będziemy musieli rozwiązywać na własną rękę.



Jednocześnie klienci biznesowi będą też mogli skorzystać z usług firmy HARMAN, która ma świadczyć usługi pozwalające na dostęp do zawartości zaprojektowanej we Flashu po uśmierceniu tej technologii.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.