Poniedziałek 7 września 2020 Specyfikacja techniczna sześciu układów Intel Jasper Lake

Autor: Wedelek | źródło: Fanless Tech | 19:39 Portal FanlessTech dotarł do specyfikacji technicznej sześciu nowych procesorów Intela z rodziny Jasper Lake. Układy te mają w przyszłym roku trafić do niskobudżetowych urządzeń mobilnych i komputerów klasy desktopowych PC, oferując połączenie IGP Gen 11 oraz rdzeni x86 Tremont w przystępnej cenie. Od strony technicznej są to dokładnie te same jednostki, które można znaleźć w hybrydowych Lakefieldach. Tyle, że w przypadku Jasper Lake nie będą one wspomagane przez mocniejsze rdzenie, takie jak Sunny Cove czy Willow Cove. Mówimy zatem o bardzo słabych procesorach, ale i tak dużo mocniejszych niż sprzedawane do tej pory CPU z rodziny Gemini Lake.



Intel deklaruje, że 10nm Tremonty mają przynieść nawet 32% wzrost IPC względem 14nm Goldmontów Plus. Wzrost jest więc solidny.



Tak duży skok wydajność Tremonty zawdzięczają między innymi nowemu, 6-drożnemu potokowi wykonawczemu, powiększonej do 32KB pamięci na dane pierwszego poziomu, zmienionemu systemowi predykcji i nieco większej ilości pamięci L2 – maksymalnie 4,5MB na klaster (4 rdzenie).



Aktualnie wiemy o następujących modelach Jasper Lake:



Desktopy

• Pentium Silver N6005: 4R/4W, 2.0GHz - 3.3GHz (maksymalne Turbo dla 4 rdzeni), UHD Graphics, 4MB L2

• Celeron N5105: 4R/4W, 2.0GHz - 2.8GHz (maksymalne Turbo dla 4 rdzeni), UHD Graphics, 4MB L2

• Celeron N4505: 2R/2W, 2.0GHz - 2.9GHz (max dual core burst), UHD Graphics, 4MB L2



Laptopy

• Pentium Silver N6000: 4R/4W, 1.1GHz - 3.1GHz (maksymalne Turbo dla 4 rdzeni), UHD Graphics, 4MB L2

• Celeron N5100: 4R/4W, 1.1GHz - 2.8GHz (maksymalne Turbo dla 4 rdzeni), UHD Graphics, 4MB L2

• Celeron N4500: 2R/2W, 1.1GHz - 2.8GHz (maksymalne Turbo dla 4 rdzeni), UHD Graphics, 4MB L2









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.