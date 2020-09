Wtorek 8 września 2020 VirtualLink jest już oficjalnie martwy

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:30 Podczas prezentacji złącza VirtualLink obiecywano nam, że już wkrótce rynek gogli VR czeka unifikacja okablowania. Na straży standaryzacji miały stać firmy AMD, NVIDIA, Microsoft, Oculus, Valve oraz HTC, czyli cała śmietanka rynku VR. W praktyce już w rok po premierze pojawiły się pierwsze problemy, które zwiastowały niepowodzenie tego projektu. Swoje własne gogle ze złączem VirtualLink stworzyły jedynie XTAL i StarVR, a i kart z tym portem było jak na lekarstwo. W zasadzie tylko Nvidia wprowadziła takie do oferty, ale już jej partnerzy ochoczo rezygnowali z dodatkowego portu, uznając go za niepotrzebny. W kwestii pozostałych firm, Valve zapowiedziało co prawda przejściówkę dla swoich gogli, ale szybko się z pomysłu wykręciło, a AMD, Oculus i HTC nawet nie udawały, że próbują promować nowy typ złącza.



Tym samym VirtualLink stał się martwy nim na dobre wystartował. O tym, że produkt zarzucono najlepiej świadczy fakt, że nikt się nawet nie pokwapił, by odnowić abonament na hosting witryny tego projektu. W związku z tym strona poświęcona opisywanej wtyczce jest w tej chwili nieosiągalna.



Dodam jeszcze, że VirtualLink poległ nie z własnej winy, tylko z uwagi na bardzo małą popularność gogli VR. Sam standard był przemyślany i zwyczajnie przydatny. Zakładał, że za pomocą jednej wtyczki zastąpimy pęk kabli ze złączem USB do wymiany danych i przesyłu energii (port miał transportować 27W), oraz dwie wtyczki wideo. Niestety nie przyjął się.









