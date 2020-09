Wtorek 8 września 2020 RTX3080 vs RTX2080TI/SUPER w OpenCL i CUDA

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:59 Jeśli czekacie na wyniki niezależnych testów nowych GeForce’ów RTX 3000 w grach, to od razu Wam mówię, że czytając ten tekst srogo się zawiedziecie. Wszystkie widoczne w dalszej części newsa wyniki dotyczą bowiem wydajności RTXa 3080 w zastosowaniach profesjonalnych, co nijak nie przekłada się na to jak będą na nim działać gry. Owe testy przeprowadzono w benchmarku Compubench, który sprawdził jak nowa konstrukcja od Nvidii radzi sobie w zadaniach wykorzystujących biblioteki CUDA i OpenCL. We wszystkich testach wykorzystano standardowego, niepodkręconego GeForce’a RTX 3080, pracującego z zegarem 1710MHz i wyposażonego w 10GB pamięci RAM typu GDDR6X z interfejsem 320-bit o przepustowości 19Gb/s.



Opisywana karta pracowała pod kontrolą sterowników w wersji 456.16 i zmierzyła się z fabrycznym RTXem 2080Ti oraz 2080 SUPER. W pierwszym starciu nowość od Nvidii była średnio o 138-141% wydajniejsza od TOPowej* karty z GPU Turing (RTXa 2080Ti). Jeszcze lepiej RTX 3080 wypadł na tle RTXa 2080 Super, od którego był średnio o 168% wydajniejszy. To oczywiście bardzo dobry wynik, choć trzeba zaznaczyć, że mówimy tu o karcie z ponad 2x większą ilością jednostek wykonawczych. Jak widać wydajność nie rośnie w sposób linearny wraz z dodawaniem kolejnych jednostek, co oczywiście nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem.





*mowa o kartach z rodziny GeForce RTX. Titana RTX tu nie liczę, choć to też karta dla entuzjastów.







