AMD sprzedaje teraz rowery. Takie prawdziwe, z kołami i całą resztą

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:01 AMD oprócz głównej linii produktów ma też w swojej ofercie gadżety stworzone z myślą o wiernych fanach, którzy chcieliby sobie sprawić jakiś fajny, nietechniczny dodatek z logo ulubionej firmy. Zazwyczaj w takich przypadkach mówimy o różnej maści kubkach, bluzach, koszulkach, czapeczkach i innej drobnicy. Tymczasem ktoś w AMD postanowił pójść po przysłowiowej bandzie i zupełnie odpuścić sobie trzymanie się poręczy. Owocem tego czynu są dwa modele rowerów sygnowane logo AMD. Naprawdę. To jest na poważnie, a dziś wcale nie jest 1 kwietnia. Oba jednoślady kosztują po 299 dolarów i są skierowane do różnego rodzaju odbiorców. AMD Cruiser Bicycle, to model do miasta, o czym świadczy kształt 18,5-calowej ramy, błotniki na obu kołach, wygodne siodełko z amortyzacją i pedały z wbudowaną funkcją hamulca.



Model ten ma 26-calowe koła i występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej.



Drugi z rowerów, to tradycyjny „góral” z 18,5-calową ramą, amortyzacją obu 26-calowych kół, niezależnymi hamulcami na przód i tył, oraz 21-biegowymi przerzutkami od Shimano. Tutaj też mamy dwie wersje kolorystyczne, przy czym w białej otrzymujemy też krzykliwe, pomarańczowe opony.



Oba rowery są dostępne w sprzedaży jedynie w amerykańskim oddziale sklepu z gadgetami dla fanów AMD.









