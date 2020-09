Piątek 11 września 2020 Gorąca wyprzedaż w WHOkeys: Windows 10 PRO OEM za 50zł, a Windows 10 Home za 58zł!

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany (reklama) | 18:00 Za nami premiera nowych kart graficznych od Nvidii, a przed nami debiut Radeonów z rodziny Big Navi i kolejnej generacji Ryzenów. Nie da się więc ukryć, że będzie się działo. Dla wielu jest to wyśmienity moment na zmianę wysłużonego sprzętu na nowszy, o wiele wydajniejszy niż ten dotychczas posiadany. W pogoni za nowościami lub sprzętem z poprzedniej generacji, ale w atrakcyjnej cenie często zapominamy o wymianie oprogramowania. Tymczasem aby cieszyć się w pełni z nowego zakupu potrzebujemy aplikacji, które są w stanie wykorzystać jego potencjał. Dla wielu absolutnym minimum będzie tu najnowszy Windows 10, oraz pakiet Office, które niestety w sklepie producenta kosztują nie mało.



Na szczęście żyjemy w czasach, w których o klienta konkurują dziesiątki różnych podmiotów, kusząc potencjalnych nabywców atrakcyjną ceną oferowanego towaru. Obejmuje to również sferę programów użytkowych, a jednym ze sklepów, które sprzedają aplikacje od Microsoftu w bardzo korzystnych cenach jest WhoKeys.



Firma ta cyklicznie organizuje spore przeceny, w ramach których możemy zakupić klucz licencyjny na wybrane przez siebie oprogramowanie za ułamek ceny, którą w oficjalnej dystrybucji detalicznej życzy sobie producent. W ramach zawieranej transakcji otrzymujemy ciąg znaków, które należy wpisać w pobranym osobno instalatorze, a następnie przypisać tak pozyskane oprogramowanie do swojego konta Microsoft. Przez to pierwsza instalacja trwa nieco dłużej, ale za to w przypadku konieczności reinstalacji nie musimy już podawać ponownie klucza licencyjnego, bo ten jest już przypisany do naszego konta.



Aktualnie oferta WhoKeys obejmuje następujące promocje:



Windows 10 Pro OEM -13.17USD - 50.34zł (z kodem TW25)



Windows10 Home OEM -15.85USD - 58.88zł (z kodem TW25)



Office 2016 Pro -41.12USD - 152.69zł (z kodem TW25)



Office 2019 Pro -37.18USD - 138.08zł (z kodem TW25)



Windows 10 Pro OEM+ Office 2016 Pro Plus - 51.35USD - 190.71zł (z kodem TW25)



Windows 10 Pro OEM+ Office 2019 Pro Plus - 45.63USD - 169.46zł (z kodem TW25)







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.