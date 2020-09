Wtorek 8 września 2020 AMD prawdopodobnie zaserwuje nam 10-rdzeniowego Ryzena 4000

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 19:11 Yuri Bubliy (1usmus), człowiek odpowiedzialny za oprogramowanie DRAM dla Ryzenów odkrył w oprogramowaniu AGESA 1.0.8.1 wpis sugerujący istnienie 10-rdzeniowego procesor z rodziny Ryzen 4000 (Vermere). Układ ten ma dwa bloki CCX, a każdy z nich oferuje po pięć sprawnych rdzeni x86 Zen 3. Reszta jest nieaktywna. To by oznaczało, że AMD chce w tym roku jeszcze mocniej przycisnąć Intela, dając klientom większy wybór. Brzmi rewelacyjnie, choć trzeba pamiętać, że to tylko spekulacje i możliwy jest również scenariusz w którym 10-rdzeniowy procesor, to po prostu jakaś próbka inżynieryjna, która nigdy nie trafi na rynek w formie gotowego produktu.



Zupełnie inaczej sprawa ma się z pozostałymi doniesieniami na temat Zen 3, jakimi podzielił się z nami 1usumus. Jedną z ciekawszych nowości, jakie przyniosą ze sobą nowe Ryzeny będzie funkcja Curve Optimizer. Będzie ona odpowiadać za optymalizację wydajności każdego z rdzeni z osobna, co przełoży się na znaczny wzrost wydajności całego CPU. Swoje dorzucą też nowe dzielniki dla złącza Infinity Fabric, których ma być znacznie więcej niż do tej pory. Ich wprowadzenie pozwoli na bardziej agresywną optymalizację RAMu, który ma teraz pracować z wyższymi zegarami.



