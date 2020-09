Wtorek 8 września 2020 Wygląd i specyfikacja techniczna Xbox Series S

Autor: Wedelek | 19:12 Praktycznie od samego początku mówiło się, że Xbox Series X nie będzie jedyną konsolą nowej generacji od Microsoftu i że pojawi się też tańsza wersja, nazwana Series S. Dziś te przypuszczenia zostały oficjalnie potwierdzone, a my możemy już zobaczyć, jak będzie wyglądać słabszy z Xboxów. To, co pierwsze rzuca się w oczy to jego kompaktowe wymiary – konsola jest o połowę mniejsza od modelu X, że już o PS5 nie wspomnę. W jej wnętrzu ukryto procesor z rdzeniami x86 Zen 2 (ten sam o w większej wersji), 7,5GB RAMu, dysk SSD i GPU na bazie RDNA 2 o mocy 4 TFLOPSów. Dla porównania Series X będzie mieć 12TFLOPSów, One X ma 6TFLOPSów, a oryginalny One oferuje ledwie 1,3TFLOPSa.



Słabsza konsola będzie dedykowana osobom, które chcą grać w rozdzielczości FullHD lub planują korzystać xClouda. Cena Series S to $299 (u nas około 1350zł), a model X powinien kosztować około $499.



Premiera aż dwóch różnych modeli konsol nowej generacji może być dla laika dziwna, ale musicie pamiętać, że dla dzisiejszego Microsoftu najmocniej liczą się usługi. Ostatecznie to właśnie na nich można zarobić w dłuższej perspektywie więcej. Zasada ta obowiązuje zarówno w przypadku biznesowego Office’a 365, jak i stworzonego z myślą o graczach Game Passa, który w wersji Ultimate oferuje przecież również możliwość grania w chmurze w ramach xClouda. Dlatego też dla giganta z Redmond sprzedaż Xboxa Series X nie jest kluczowa, bo to tylko jedna z platform do grania. Co więcej tańszy Xbox Series S ma szansę sprzedać się dużo lepiej niż droższe Series X czy PlayStation 5, a to oznacza więcej potencjalnych klientów Game Passa.









