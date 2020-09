Środa 9 września 2020 GeForce RTX 3060 pojawi się aż w trzech wersjach jednocześnie?

Autor: Wedelek | 05:30 (1) Kolejnym modelem GeForce’a z GPU na bazie architektury Ampere będzie RTX3060, który najprawdopodobniej od razu trafi do nas w trzech różnych wersjach. Jeśli wierzyć plotkom, to pierwszą z nich będzie RTX 3060 Ti z GPU GA104-200 (4864 rdzenie CUDA) oraz 8GB pamięci RAM typu GDDR6. Drugim przedstawicielem tej rodziny będzie RTX 3060 SUPER, o którym wiemy tylko tyle, że dostanie rdzeń GA104-200, a ostatnim modelem ma być RTX3060 z GPU GA106-300. Wszystkie z wymienionych kart będą korzystać z układu wykonanego w litografii 8nm od Samsunga, a ich premiera jest spodziewana na przełomie października i listopada bieżącego roku.



SKU0 GA104-400 PG141/142 GDDR6X/6 8GB 3072=3070Ti

SKU10 GA104-300 GDDR6 2944=3070 https://t.co/p3mfchajfR — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 7, 2020



K O M E N T A R Z E

widząc co robią (autor: Markizy | data: 9/09/20 | godz.: 06:33 )

Zieloni to przejrzystość oferty spada na lep. 3060ti/sup na układzie co w 3070 niby ok ale dlaczego 3060 zwykły dostał niższy układ? To nie podnoszenie cen jest mocno iluzoryczne.



