Środa 9 września 2020 Apple zaprasza na wrześniową konferencję. Tym razem online'ową

Autor: Wedelek | 05:16 Epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany wydawnicze wielu dużych firm. Te zostały zmuszone do zmiany koncepcji ze stacjonarnych premier na online’owe pokazy. Dotknęło to też Apple, które w tym roku pokaże nowe iPhone’y i Watche podczas wirtualnej konferencji. Ta odbędzie się już w przyszłym tygodniu, a konkretnie 15 września o godzinie 10 rano czasu południowopacyficznego, czyli o 19:00 czasu GMT+1, obowiązującego na terenie Polski. Oprócz nowego sprzętu na konferencji zobaczymy między innymi pełną wersję w pewnym sensie przełomowego iOSa w wersji 14. Najnowszy system od Apple wzbudza tak ogromne emocje głównie z uwagi na nową funkcjonalność jaka została w nim zaszyta.



Pozwala ona śledzić poczynania zainstalowanych w systemie aplikacji – użytkownik dostaje powiadomienia np. kiedy apka kopiuje dane ze schowka lub korzysta z aparatu. To właśnie beta iOS14 wywołała wakacyjną aferę wokół aplikacji TikToka, która jak się okazało co kilka sekund sprawdzała, co wpisał na klawiaturze użytkownik telefonu. Oberwało się też innym gigantom na czele z Instagramem, Facebookiem i Linkedinem, które zdecydowanie zbyt ochoczo sięgały po zainstalowaną w smartfonie kamerę.



Podczas konferencji dowiemy się też zapewne nowych informacji o zmianach, jaki zajdą w ekosystemie usług tego producenta. Ten rozwija się w zastraszającym tempie i wg. prognoz Apple do końca tego roku podwoi swoje zapotrzebowanie na zakup nowych serwerów dedykowanych iCloud, Apple Music, Apple TV, App Store oraz Arcade.









