Środa 9 września 2020 Francuzi też będą mieć własny procesor serwerowy

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:49 Francuska firma SiPearl chce w przyszłym roku rzucić rękawicę producentom procesorów serwerowych dla centrów baz danych z USA i Azji, prezentując swój własny model CPU. Mowa o układzie Rhea, czyli 72-rdzeniowym procesorze zbudowanym w oparciu o rdzenie ARM Zeus. Nowy produkt SiPearl ma oferować bardzo wysoką wydajność przy niskim zużyciu energii, a jego największą zaletą ma być duża elastyczność. Zapewni ją między innymi rozbudowany podsystem pamięci RAM, który ma się składać z czterech kontrolerów HBM2E oraz od czterech do sześciu typu DDR5 (DIMM).



Co ciekawe dotychczas na wszystkich materiałach prasowych związanych z Rhea widniała informacja, że procesor jest opracowywany z myślą o procesie N6 of TSMC. Tymczasem na zdjęciach zrobionych przez Alexandra Dublanche, która niedawno odwiedziła siedzibę firmy widzimy, że na jednym z diagramów widnieje podpis sugerujący, że procesor będzie produkowany w litografii N7. To może wskazywać gotowość na wykorzystanie obu procesów wytwórczych.







