Środa 9 września 2020 Pierwsze testy RTXa 3080 Ashes of the Singularity

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 19:17 Mimo oficjalnej prezentacji kart z rodziny Ampere na wysyp niezależnych testów GeForce’ów RTX 3000 przyjdzie nam poczekać jeszcze tydzień. Jest to związane z fizyczną niedostępnością tych kart, które do sklepów trafią dopiero 17 września. Na szczęście mamy jeszcze nieoficjalne źródła, wśród których są już pierwsze przecieki, pokazujące z jaką wydajnością będziemy mieć do czynienia w aplikacjach użytkowych i grach. Jeśli chodzi o ten drugi aspekt, to warto zwrócić swój wzrok na wyniki RTXa 3080 w benchmarku Ashes of the Singularity oraz wykonanym przez RoGame teście wydajności w Geekbenchu, a konkretnie w jednym z jego benchmarków, opartych o API Open CL. W tym drugim przypadku najnowsza karta Nvidii osiągnęła wynik pomiędzy 464k a 470k pkt.



Aby mieć pewne odniesienie tego, czy to dużo, czy mało, warto zerknąć na rezultat odnotowany w tym teście przez model RTX 2080 Ti, który uzyskał tu między 340k a 370k pkt, oraz RTXa 2070 – jego wynik to 250k - 260k.



Jeśli chodzi o Ashes of the Singularity, to GeForce RTX 3080 przy ustawieniach „Crazy 4K” uzyskał w nim 88,3 klatek na sekundę, podczas gdy mocno podkręcony MSI Gaming X Trio RTX 2080 Ti zdobył 80,29FPSów. Idąc dalej widzimy, że pracujący z fabrycznymi zegarami RTX 2080Ti uzyskał tu niespełna 70FPS, a w przypadku Radeona RX 5700 XT było to 45,5FPSa.



Na koniec mam dla Was zdjęcie i wymiary wszystkich zapowiedzianych do tej pory kart z GPU Ampere na pokładzie:



• RTX 3090: 13.8 cm x 31.3 cm, 3 sloty,

• RTX 3080; 11.cm x 28.5 cm, 2 soty,

• RTX 3070: 11.2 cm x 24.2 cm, s sloty.









