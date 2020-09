Środa 9 września 2020 Nowe informacje o Xbox S i X. EA Play dostępny w ramach Game Passa

Autor: Wedelek | 19:21 Po wczorajszej prezentacji Xboxa Series S Microsoft ogłosił oficjalną datę premiery obu konsol nowej generacji – 10 listopada bieżącego roku, a także potwierdził ich ceny. Mniejsza wersja S dostanie GPU RDNA2 o mocy 4 TFLOPSów i 7,5GB pamięci na gry, a w Series X zagości rdzeń graficzny z 12 TFLOPSami i 16GB RAMu. Obie konsole dostaną też osiem rdzeni x86 Zen oraz bardzo szybki dysk SSD. Mocniejszy X będzie kosztować $499 (u nas 2250zł), a za S-kę trzeba będzie zapłacić $299 (1350zł). Konsole będzie też można kupić w wersji All Access, w ramach której do sprzętu dostaniemy dwuletni abonament Xbox Game Pass Ultimate. Ten oprócz subskrypcji pozwalającej grać w ponad 100 gier zaoferuje też dostęp do usług Xbox Live Gold i xCloud.



Swoją drogą sam Game Pass również się zmieni i niebawem zaoferuje nam jeszcze więcej zawartości. A wszystko dzięki umowie podpisanej z EA. W jej ramach do abonamentu zostaną dołączone gry z podstawowej wersji usługi EA Play. Mówimy tu o około 60 nowych tytułach udostępnionych posiadaczom pakietu Ultimate i co najmniej kilkunastu, które trafią na Xbox Game Pass dla PCtów.











