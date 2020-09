Czwartek 10 września 2020 Samsung i SKHynix przestają handlować z Huaweiem

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:01 Chiński Huawei, wpisany przez władze USA na czarną listę podmiotów, z którymi nie wolno handlować, ma właśnie kolejny powód do zmartwień. Swoje kontakty z tym podmiotem wstrzymują bowiem dwa duże podmioty odpowiedzialne do tej pory za dostawę sporej części komponentów. Mówimy tu o Samsungu i SK Hynix, które od 15 września nie będą już dłużej handlować z chińskim gigantem. Jeśli chodzi o Samsunga, to ten już wysłał do Huaweia ostatnią partię zamówionego towaru, a SK Hynix ma zamiar dostarczyć chińskiemu partnerowi jeszcze jedną dużą porcję pamięci DRAM i NAND Flash. Jej dostawę zaplanowano na 14 września.



Swoją drogą dla SK Hynix zakończenie współpracy może być dość bolesne, bo w pierwszym kwartale bieżącego roku aż 41,2% jego przychodów pochodziło z handlu z Chinami, a duża część z zamówionych towarów trafiała właśnie do Huaweia.



Ten ostatni też nie ma zresztą powodów do radości, bo większość z jego kluczowych partnerów albo już zakończyła z nim współpracę, albo niebawem to zrobi. Co gorsza Chińskie firmy nie są w stanie zastąpić wschodnich i zachodnich dostawców, a zapasy podzespołów w końcu się Huaweiowi skończą.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.