Razer zaczyna sprzedaż gum do żucia przeznaczonych dla graczy

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:14 Razer to znany jest w środowisku graczy producent akcesoriów i sprzętów przeznaczonych dla największych miłośników elektronicznej rozrywki. Od niedawna firma ta ma w swojej ofercie również napoje energetyczne z rodziny Respawn, stworzone specjalnie dla graczy. Ponoć poprawiają one koncentrację i dostarczają więcej energii niż typowe energetyki. Czy faktycznie tak jest? Trudno powiedzieć. Ich sprzedaż musi być jednak na tyle obiecująca, że firma zdecydowała się dodać do portfolio kolejny produkt spożywczy. Jest nim guma do żucia Respawn by 5, zaprojektowana we współpracy z firmą Mars Wrigley.



Ponoć jej żucie poprawia koncentrację podczas długich rozgrywek, w czym mają pomagać zawarte w niej ekstrakty z zielonej herbaty i witamina B. Guma do żucia od Razera występuje w trzech wariantach smakowych: miętowym, arbuzowym i o smaku owoców tropikalnych. Za opakowanie z 15-toma listkami trzeba zapłacić $3, a za wielopak (10 opakowań) $28. Na koniec jeszcze jedna, istotna dla wielu informacja - choć sama guma jest jak na Razera przystało czarna, to nie koloruje języka.







