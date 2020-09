Czwartek 10 września 2020 Apple pozywa Epica za unikanie opłat z tyt. korzystania ze sklepu AppStore

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:30 Apple złożyło właśnie do sądu w Kalifornii wniosek o ukaranie firmy Epic Games karą za próbę obejścia obowiązującej umowy i nieuiszczanie należytych opłat za niektóre transakcje. Chodzi oczywiście o to, że Epic oferował w wersji Fortnite’a dla iOS swoją własną formę płatności, która omijała zaprojektowane przez Apple mechanizmy. Wszystko po to, żeby nie płacić firmie Tima Cooka 30% marży z tytułu sprzedaży gier lub usług za pomocą AppStore. Według Apple takie praktyki są niezgodne z prawem i zwyczajnie nieuczciwe. Dlatego też prawnicy tej firmy żądają zapłaty zaległej marży, która jest gigantyczna – szacuje się, że Fortnite na iOS zarobił dla Epica ponad 600 milionów dolarów.



Epic Games ma teraz czas do 18 września by odnieść się do stawianych mu zarzutów, a 28 września odbędzie się pierwsza rozprawa w tej sprawie (wysłuchanie stron).



Wcześniej Apple wyrzuciło Fortnite’a ze swojego sklepu, zarzucając twórcom łamanie regulaminu, a w połowie sierpnia identyczną decyzję podjęło Google, któremu również nie spodobało się luźne podejście tej firmy do sprawy tantiem za korzystanie ze sklepu Play. W rezultacie w Fortnite’a nie zagramy ani na iOS ani na Androidzie.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.