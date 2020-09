Czwartek 10 września 2020 AMD zapowiada premierę Zenów 3 i nowych Radeonów

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:44 Po długim okresie ciszy AMD w końcu poruszyło temat nowych Ryzenów 4000 i Radeonów z RDNA2, zdradzając datę ich prezentacji. Producent z Sunnyvale zdecydował się poświęcić każdemu z tych produktów osobną konferencję, odsuniętą od siebie o 20 dni - AMD chce tym samym zwiększyć tzw. hype, czyli zainteresowanie nowymi modelami do maksimum. I tak konferencja poświęcona Zenowi 3 będzie mieć miejsce 8 października, a kolejną generację Radeonów zobaczymy 28 października. Z przygotowanych trailerów dowiadujemy się też, że TOPowy Ryzen będzie mieć dwa bloki CCD i pojedynczy chiplet I/O.



Jeśli chodzi o wzrost wydajności, to w przypadku Zen3 spodziewamy się około 15% wyższego IPC, a nowe Radeony mają mieć około 50% więcej mocy niż obecna generacja.



It’s going to be an exciting fall for gamers... time to start a new journey with @AMDRyzen Zen3 and @Radeon RDNA2 pic.twitter.com/O9SXvLo4y0 — Lisa Su (@LisaSu) September 9, 2020 AMD #RDNA2 architecture and Radeon RX 6000 Series graphics cards will bring the best of Radeon to gamers worldwide. Learn more October 28. pic.twitter.com/CZJRxTBe6m — Radeon RX (@Radeon) September 9, 2020





