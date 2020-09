Czwartek 10 września 2020 Radeon RX 6000 uchwycony obiektywem aparatu

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 19:41 Do sieci trafiło tajemnicze zdjęcie, prezentujące rzekomo nową kartę od AMD z rodziny Radeon RX zbudowaną w oparciu o GPU RDNA2. Widnieją na niej dwa oznaczenia: ‘Typical Samsung 16Gb‘ oraz ‘Full ???? Typical XT A0 ASIC’. Pierwsze odnosi się oczywiście do pamięci RAM, której widoczny poniżej akcelerator ma mieć w sumie 16GB typu GDDR6. Autor twierdzi, że AMD wykorzystało tu 8 modułów po 2GB każdy i sparowało je z 256-bitową szyną danych. Drugi zapis mówi nam o przeznaczeniu tego modelu – jest to karta dla klientów detalicznych, a konkretnie dla graczy. Na zdjęciu widzimy jeszcze dwie wtyczki zasilające, z których jedna to 8-pin, a także bardzo nietypowy układ chłodzenia, który zdradza, że mamy do czynienia z jedną z pierwszych próbek inżynieryjnych tego modelu.



Zakładając, że widoczny poniżej produkt nie jest tzw. fake’iem, to jego specyfikację poznamy prawdopodobnie podczas październikowej konferencji AMD poświęconej nowym Radeonom.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.