Piątek 11 września 2020 Nowośći w usłudze GeForce Now

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:14 Mimo dużej konkurencji i niechęci ze strony niektórych deweloperów Nvidia wciąż promuje swoją usługę GeForce Now, dodając do niej coraz to nowe funkcje i gry. W tym miesiącu streaming gier od zielonych został wzbogacony funkcją Ansel, która pozwala wykonywać niezwykle piękne zrzuty ekranu z ogrywanej właśnie gry. Po jej aktywacji można dowolnie manipulować kamerą, oraz ustawieniami jakości, a nawet aktywować dodatkowy filtr obrazu. Kolejną nowością w GeForce Now jest dodanie synchronizacji z biblioteką Steam dla Chromebooków. Dzięki temu można będzie grać w zakupione w sklepie Valve gry korzystając z usługi Nvidii już nie tylko na komputerach PC z Windowsem i MacOS, ale i systemem od Google.



Ostatnia nowość, to kolejne dziesięć gier, dla których dodano wsparcie dla GeForce Now. Są to:



• Star Renegades

• Railway Empire (za darmo w Epic Games Store)

• Where the Water Tastes Like Wine (za darmo w Epic Games Store)

• Dungeon of the Endless - Crystal Edition

• Endless Legend - Emperor Edition

• Pro Cycling Manager 2019

• Skullgirls

• UBOAT

• Assassin’s Creed Chronicles: China (Uplay)









