Piątek 11 września 2020 Huawei zapowiada Harmony OS 2.0

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:15 Tępiony przez władze USA chiński Huawei próbuje za wszelką cenę ułożyć sobie ofertę bez Google i jego Androida, którego chce w niedalekiej przyszłości zastąpić własnym OSem o nazwie Harmony. Podczas niedawnej konferencji HDC 2020 dowiedzieliśmy się, że niebawem na rynek trafi druga wersja wspomnianego OSu, a wraz z nią zostanie uruchomiony projekt OpenSoure o nazwie OpenHarmony. Huawei chce w tym przypadku iść drogą obraną niegdyś przez Google, oferując otwarto-źródłowy system, który będzie można dowolnie modyfikować, oraz swoją własną, płatną jego implementację. W ten sposób Chińczycy chcą zaskarbić sobie zaufanie deweloperów oraz wypromować sam HarmonyOS.



W ślad za prezentacją drugiej odsłony mobilnego systemu od Huawei idzie premiera wersji beta pakietu SDK przeznaczonego dla samochodów, zegarków i telewizorów. W grudniu bieżącego roku zostanie też opublikowany SDK dla smartfonów, a w przyszłym roku powinniśmy zobaczyć pierwszy telefon działający pod dyktando HarmonyOS 2.0.



Producent ma też swój patent na to, by skłonić deweloperów do pisania efektywnego kodu. Jest nim nałożone na projekt ograniczenie, które sprawia, że aktualnie system można zainstalować jedynie na urządzeniach z maksymalnie 128MB pamięci RAM. W kwietniu przyszłego roku limit zostanie zwiększony do 4GB, a w październiku zniknie całkowicie.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.