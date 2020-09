Piątek 11 września 2020 Game Pass dla PC wychodzi z fazy beta. To oznacza koniec promocyjnej ceny

Autor: Wedelek | źródło: Twitter | 05:29 Microsoft od miesięcy mocno promuje swojego Game Passa, dodając do niego coraz więcej gier. W tej chwili mamy do wyboru dwie formy wspomnianego abonamentu: kosztujący 55zł Ultimate, oraz będący wciąż w fazie Beta Game Pass dla PCtów. Cena tego ostatniego to skromne 19zł miesięcznie, przy czym jest to wartość promocyjna. Docelowo usługa dla komputerów z Windowsem ma kosztować 40zł i choć wiemy o tym od samego początku, tak nikt nie przywiązywał do tego aspektu zbyt dużej wagi. Tymczasem Microsoft postanowił w końcu zakończyć program beta testów i uruchomić pełną wersję Game Passa na PC, co nastąpi jeszcze w tym miesiącu.



Wraz z usunięciem dopisku beta wygaśnie wspomniana w newsie promocja, a co za tym idzie cena usługi dla komputerów wzrośnie ponad dwukrotnie, do 40zł miesięcznie. Na osłodę dostaniemy więcej gier, dzięki dostępowi do EA Play, o czym pisaliśmy niedawno na łamach TPC.



Wiadomo, że obecni subskrybenci usługi będą mogli cieszyć się niższą ceną jeszcze przez miesiąc od zakończenia fazy beta, a więcej szczegółów na ten temat dowiemy się na poświęconej Game Passowi konferencji, która odbędzie się w przyszły czwartek.









