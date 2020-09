Piątek 11 września 2020 Kolejna porcja darmowych gier od Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic | 05:44 Zgodnie z planem Epic Games zaserwował na dwie nowe, w pełni darmowe gry. Pierwsza z nich to Railway Empire, czyli strategia w której prowadzimy przedsiębiorstwo zajmujące się budową i utrzymaniem linii kolejowych w Ameryce Północnej XIX wieku. W grze można znaleźć ponad 40 historycznych lokomotyw i ponad 30 różnych rodzajów wagonów, każdy z innymi parametrami i kosztem utrzymania. Do tego dochodzi dość zaawansowany system ekonomiczny, agresywna konkurencja i mechanizm wyzwań oraz pobocznych zadań fabularnych.



Twórcy oddali też w nasze ręce tryb przejażdżki, dzięki czemu będziemy mogli wcielić się w rolę pasażerów, osobiście sprawdzając jak sprawuje się stworzona przez nas trasa.



Drugą darmową produkcją od Epica jest Where the Water Tastes Like Wine. Fabularna gra przygodowa przeznaczona dla jednego gracza, w której tematem przewodnim jest podróż. Mamy tu do czynienia z mariażem konwencji znanych z gier typu visual novel oraz swobodnego eksplorowania mapy świata, a konkretnie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wykorzystana mechanika sprawia, że fabuła jest mocno nieliniowa, a to jakich opowieści i wydarzeń doświadczymy podczas wędrówki determinuje zakończenie, jakie otrzymamy. Gromadzone informacje będziemy w trakcie gry „wymieniać” z 14 postaciami niezależnymi, a naszym celem jest zdobyć ich zaufanie i tym samym poznać ich własne opowieści.



Opisywana promocja potrwa do 17 września. Wtedy też twórcy oddadzą w nasze ręce kolejną zwariowaną przygodówkę, o nazwie Stick It To The Man! Opowiada ona historię Raya, który w wyniku wypadku otrzymuje nowe super moce. Może czytać w myślach innych osób, co symbolizuje wystająca z jego głowy świecąca dłoń. Niestety Ray ma też na pieńku z funkcjonariuszami policji, którzy oskarżają go o popełnienie morderstwa i bezlitośnie ścigają przez cały okres trwania gry.



Od strony technicznej mamy do czynienia z połączeniem platformówki z elementami akcji, łamigłówkami i zagadkami logicznymi. Przedstawiony świat jest mocno przerysowany, a wszystkie postaci i tła są ręcznie malowane.











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.