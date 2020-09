Piątek 11 września 2020 GeForce RTX 3060Ti pojawi się w październiku i będzie mieć 4864 rdzenie CUDA

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 18:20 Jeśli wierzyć nieoficjalnym źródłom, to premiera GeForce’a RTX 3060Ti odbędzie się jeszcze w październiku bieżącego roku. Najnowsza karta of Nvidii otrzyma ten sam układ graficzny co RTX 3070 i dokładnie tyle samo pamięci - 8GB pamięci RAM typu GDDR6 z interfejsem 256-bit. Wytwarzany w litografii 8nm GA104-200 będzie mieć natomiast zablokowaną część jednostek wykonawczych i tym samym do dyspozycji użytkownika zostaną 4864 rdzenie CUDA, 152 jednostki Tensor i 38 rdzeni RT. Do zasilania karta będzie wykorzystywać pojedynczą, 8-pinową wtyczkę zasilającą, a jej TDP wyniesie pomiędzy 180W a 200W.









