Wtorek 1 grudnia 2020 Microsoft pracuje nad możliwością uruchamiania aplikacji z Androida w Windows 10

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:30 Pięć lat temu, gdy jeszcze Windows Phone wciąż był wspierany i rozwijany Microsoft pracował nad projektem o kryptonimie Astoria. Miał on pozwolić na uruchamianie aplikacji tworzonych z myślą o Androidzie na mobilnym OSie giganta z Redmond. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, a Astoria, podobnie jak sam Windows Phone, znikła w odmętach dziejów. Microsoft jednak nie porzuciła całkowicie tego pomysłu i obecnie znów pracuje nad jego wdrożeniem, ale tym razem w Windows 10. Projekt o kodowej nazwie Latte ma pozwalać na rekompilację już stworzonych dla Androida programów w taki sposób, by mogły one działać na popularnych „okienkach”.



Oczywiście nie zadziała to zupełnie bez ingerencji programisty, bo mimo wszystko trzeba będzie nieco kod zmodyfikować - usuwając np. usługi Play Services, ale ogólnie rzecz biorąc proces migracji ma być relatywnie szybki. Projekt Latte zakłada, że zmodyfikowane programy będą dystrybuowane w formie paczek w formacie MSIX, a za ich uruchamianie ma odpowiadać zaszyty w dziesiątce WSL (Windows Subsystem for Linux), który niebawem doczeka się wsparcia dla Linuxowych GUI i akceleracji sprzętowej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwsze owoce tych prac zobaczymy pod koniec przyszłego roku.







