Środa 2 grudnia 2020 AMD zaprasza na konferencję, a procesory tej firmy coraz częściej goszczą w komputerach graczy

Autor: Wedelek | źródło: różne | 18:13 AMD przebyło w ostatnich latach długą drogę i dziś znów może się szczycić mianem innowatora na rynku procesorów x86, na którym to firma kierowana przez Lisę Su z miesiąca na miesiąc radzi sobie coraz lepiej. Widać to chociażby w ostatniej ankiecie Valve z której wynika, że obecnie 26,91% wszystkich maszyn połączonych z kontem Steam bazuje na procesorach czerwonych*. Co więcej mamy w tym przypadku do czynienia z naprawdę ogromnym wzrostem popularności nowych Ryzenów i Threadripperów, które jak widać sprzedają się coraz lepiej. Jeszcze rok temu (w listopadzie 2019) udział procesorów AMD w ankiecie Steama wynosił 20,5%, a w więc był niższy aż o 6,4ppc.



Dla Intela jest to oczywiście fatalna wiadomość. Tym bardziej, że gigant wciąż ma problemy ze swoją litografią 10nm i nic nie wskazuje na to, by udało mu się w przyszłym roku jakoś znacząco odskoczyć rozpędzonemu AMD.



Tym bardziej, że czerwoni ani myślą się zatrzymywać i już zapraszają nas na nową konferencję, która odbędzie się 12 stycznia, podczas wirtualnych targów CES 2021. Najprawdopodobniej zobaczymy podczas niej kolejne Ryzeny z serii 5000 i Radeony RX6700 oraz 6700XT.



*ankieta Steam jest dobrowolna i nie uwzględnia specyfikacji wszystkich PCtów do niej podłączonych, ale z uwagi na dużą próbę statystyczną świetnie odzwierciedla ogólny trend.



AMD is back on the virtual stage! Join AMD CEO @LisaSu for our #CES2021 keynote on Tuesday, January 12. — AMD (@AMD) December 2, 2020





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.