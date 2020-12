Środa 16 grudnia 2020 Dostajemy za darmo Pillars of Eternity i Tyranny + po jednej grze codziennie od Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:02 Epic Games oddał dał nam w tym tygodniu do zagrania dwie bardzo ciekawe gry RPG. Pierwszą z nich jest Pillars of Eternity - staroszkolna gra przygodowa z rzutem izometrycznym i całą masą mechanik RPG. Jest to duchowy następca takich serii jak Baldur’s Gate czy znacznie nowszy Divinity Original Sin. Gra zebrała zresztą cały worek nagród, a jej twórcy, legendarne już studio Obsidian, nie zawiedli w żadnym aspekcie. Podobnie sprawa ma się z drugą darmówką od Epica, która też jest RPGem z krwi i kości i też stworzonym przez Obsydiana. Mowa o grze Tyranny, która jest tu rozdawana w edycji Gold, a więc z dodatkami w postaci DLC Bastards Wound i Tiers of the Tiers, oraz kilku pomniejszych, cyfrowych gadgetów.



Obie produkcje można przypisać do swojego konta do jutra, do godziny 17:00. Potem z kolei ruszy świąteczna akcja Epica, w ramach której codziennie mamy dostawać jakąś nową grę. Jak to w przypadku prezentów bywa nie wiadomo jakie pozycje dostaniemy, więc warto logować się do sklepu codziennie i przypisywać do konta te produkcje, które nas zainteresują.



Możecie to zrobić przechodząc pod ten link.











