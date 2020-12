Środa 30 grudnia 2020 Producenci płyt głównych potwierdzają zgodność Rocket Lake-S z chipsetami serii 400

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 06:14 Praktycznie od samego początku mówiło się, że 11-ta generacja procesorów Intela, czyli Rocket Lake-S będzie kompatybilna z już istniejącymi płytami głównymi z podstawką LGA1200 i chipsetem serii 400, ale aż do tej pory nikt tego oficjalnie nie potwierdził. Normalnie powinien zrobić to sam Intel, ale jak widać producenci płyt głównych mają to w nosie i już zaczynają o tym fakcie informować potencjalnych nabywców. Na razie przed szereg wyrwał się Biostar, który zapowiedział stosowny BIOS dla płyt z chipsetem Z490, oraz AsRock, który wyda aktualizację dla wszystkich serii z układami H470, W480 i Z490.











