Środa 30 grudnia 2020 UE opracuje własną technologię produkcji mikroprocesorów i układy w niej produkowane

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 13:18 (2) Siedemnaście państw Unii Europejskiej podpisało porozumienie w ramach którego zostanie opracowany i wdrożony proces litografii 2nm oraz co najmniej jeden niskonapięciowy procesor o ogólnym przeznaczeniu. Jest to odpowiedź na rosnące z każdym rokiem znaczenie mikroprocesorów i jednocześnie próba zabezpieczenia się na wypadek wybuchu kolejnej wojny handlowej pomiędzy światowymi mocarstwami. Powstałe mikroprocesory mają korzystać z w pełni autorskiej technologii, niepowiązanej z prawami patentowymi pochodzącymi od obcych podmiotów (np. z Chin lub USA), a ich zadaniem będzie zasilanie kluczowej infrastruktury w całej Unii.



W sumie wspólnota chce przeznaczyć na ten cel około 145 miliardów Euro, a prace mają ruszyć za około 2-3 lata. Obecnie pod porozumieniem podpisało się siedemnaście państw i niestety na tej liście nie ma Polski. Są natomiast: Belgia, Francja, Niemcy, Chorwacja, Estonia, Włochy, Grecja, Malta, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Austria, Słowenia, Słowacja, Rumunia, Finlandia i Cypr.



K O M E N T A R Z E

super (autor: myszon | data: 30/12/20 | godz.: 13:52 )

potrzebujemy więcej różnorodności.



Znany polski serwis promował nielegalne klucze do Windows i Office (autor: power | data: 30/12/20 | godz.: 14:04 )

https://ithardware.pl/...indows_i_office-4619.html



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.