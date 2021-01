Poniedziałek 11 stycznia 2021 Średniopułkowy laptop Asusa z mobilnym Ampere i Tiger Lake-H35

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:15 Asus wprowadzi niebawem do oferty nową generację laptopów dla graczy z rodziny TUF Dash, a jej pierwszym przedstawicielem będzie widoczny poniżej model F15 (FX516P). W jego wnętrzu wyląduje niewydany jeszcze GeForce RTX 3060 6GB lub RTX 3070 8GB, oraz jeden z trzech nowych procesorów Intela: Core i5-11300H, i7-11370H (3.3 /4.8 GHz) lub i7-11375H (3.3 / 5.0 GHz). Największe zaciekawienie budzą tu oczywiście mobilne RTXy na bazie GPU Ampere, ale i CPU są warte uwagi, bowiem są to przedstawiciele nowej linii Tiger Lake-H35. Od zwykłych Tiger Lake-U odróżnia je wyższe TDP, a co za tym idzie również większa wydajność biorąca się wprost z wyższego zegara bazowego i TURBO.



W tym przypadku rdzenie Willow Cove i wbudowany IGP mają do dyspozycji układ chłodzenia zdolny odprowadzić 35W, a nie 15W jak w przypadku konfiguracji z Tiger Lake-U. Dodam tylko, że w skład nowej serii wchodzą jednostki wyposażone w cztery rdzenie i osiem wątków, które pod względem TDP są plasowane poniżej standardowych Tiger Lake-H, w których ten parametr wynosi 45W.



Wracając jednak do samych laptopów, te otrzymają też baterię o pojemności 76Whr i wsparcie dla 32GB pamięci RAM DDR4-3200, przy czym dostępne na samym początku modele będą miały zamontowane jedynie 8GB lub 16GB. Jest to istotna kwestia, bo pamięć będzie w nich przylutowana do płyty, choć prawdopodobnie pojawią się też warianty z tradycyjnymi slotami umożliwiającymi jej rozszerzenie w późniejszym czasie.



Oprócz tego nowość od Asusa będzie dysponować 15,6-calowym ekranem zapewniającym 62% pokrycie palety kolorów sRGB. Podstawowa wersja będzie mieć rozdzielczość 1080p i odświeżanie na poziomie 144Hz, ale w ofercie pojawią się też dwa droższe panele: FHD 240Hz i QHD (4K) 165Hz. TUF Dash F15 (FX516P) otrzyma też stereofoniczne głośniki oraz klawiaturę QWERTY z wyróżnionymi klawiszami WSAD, a jego waga wyniesie około 2kg. Cen nie podano.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.