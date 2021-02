Piątek 12 lutego 2021 Windows 10 Pro OEM za jedyne $14 i Office 2019 Professional Plus za $44

Autor: Wedelek | źródło: Artykuł sponsorowany (reklama) | 18:01 Kupując gotowy zestaw komputerowy lub samodzielnie go składając często musimy do niego dokupić dodatkowe oprogramowanie. Zazwyczaj na naszej liście zakupowej znajduje się wtedy Windows 10, Office oraz jakiś antywirus. Wszystkie te pozycje możemy nabyć bezpośrednio u producenta albo u pośrednika. Co ciekawe ta druga opcja jest nierzadko tańsza. Zwłaszcza, jeśli zrezygnujemy z fizycznego nośnika i postawimy na w pełni cyfrową dystrybucję, a konkretnie zakup samego klucza aktywacyjnego. Jednym z tańszych dystrybutorów oferujących takie klucze jest WhoKeys. Sklep ten cyklicznie oferuje spore promocje na niemal cały asortyment, a w szczególności na aplikacje od Microsoftu.



Te można zresztą kupić jeszcze taniej niż wynikałoby to z informacji podanej na stronie sklepu. Wystarczy, że na etapie finalizacji zamówienia podamy kod TW25. Obniży on cenę o dodatkowe 25%.



Zakupiony klucz jest wysyłany na podany w zamówieniu adres e-mail w maksymalnie kilka minut po zaksięgowaniu wpłaty. Wraz z nim otrzymujemy link do ściągnięcia instalatora (ze strony producenta), a w momencie pierwszej instalacji jesteśmy zazwyczaj proszeni o zalogowanie się na posiadane lub dopiero utworzone konto w dedykowanym serwisie. W przypadku aplikacji Microsoftu logujemy się na stronie tego producenta. Po wykonaniu tej czynności klucz jest automatycznie wiązany z kontem, dzięki czemu w przypadku konieczności reinstalacji nie musimy go ponownie podawać.



Aktualnie promocja WhoKeys obejmuje następujące aplikacje:



Windows 10 Pro OEM - 14.50USD - 53zł (z kodem TW25)



Windows10 PRO 2PC - 22.93USD - 84zł (z kodem TW25 )



Windows 10 Home Oem - 13.63USD - 53zł (z kodem TW25 )



Office 2019 Professional Plus Key - 44.48USD - 163zł (z kodem TW25 )



Windows 10 Pro OEM+ Office 2019 Pro Plus - 58.94USD - 216zł (z kodem TW25 )







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.