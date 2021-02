Wtorek 16 lutego 2021 Dyski SSD i HDD: wyniki sprzedaży i inne ciekawe statystyki

Autor: Zbyszek | źródło: Trendfocus | 14:39 (8) Analitycy z firmy Trendfocus przedstawili swój najnowszy raport dotyczący rynku nośników SSD i dysków HDD. Według niego, w 2020 roku na rynku sprzedanych zostało 333 milony pamięci trwałych typu SSD, o łącznej pojemności 207 Eksabajtów (207 EB). Rok 2020 był także pierwszym, w którym sprzedaż dysków SSD była większa niż dysków HDD. Sprzedaż tych drugich dysków "starego typu" wyniosła w 2020 roku 260 milionów sztuk, i była o 18 procent mniejsza niż w 2019 roku. Natomiast sprzedaż nośników SSD wzrosła w tym okresie o 20,8 procent. Pomimo tego dyski HDD nadal przewyższają SSD swoją łączną pojemnością.



Łączna pojemność dysków HDD sprzedanych w 2020 roku kilka razy przewyższa pojemnosć nośników SSD, i przekracza 1000 Eksabajtów, czyli 1 Zetabajt (1 ZB).

Jest to oczywiście efekt różnicy pojemności obu generacji urządzeń - średnia pojemność dysku SSD sprzedanego w 2020 roku wyniosła 0,67 TB, a dysku HDD - około 4,0 TB.



Ogółem, według Trendfocus, pod względem wielkości sprzedaży liderem na rynku nośników SSD jest Samsung, z udziałem w wysokości 26,1 procent. Kolejne miejsca zajmują: Western DIgital (20,3%), Kioxia (10,9%), SK Hynix i Kingston (10,4%), Micron (5,8%), Intel (4,6 %) i Lite-On (3,2 %), a łączny udział wszystkich pozostałych producentów wynosi 8,0%.



Jeśli uwzględnimy pojemność sprzedanych nośników SSD, rośnie znacznie Samsunga i Intela i Microna, a maleje Western Digital i Kingstona.







3D XPoint (autor: grafenroot | data: 16/02/21 | godz.: 18:00 )

Czekam, aż Micron ogarnie dyski 3D X-Point w normalnych cenach. Chwała im za to, że wprowadzają "normalne" dyski oparte na tej technice a nie tylko dyski buforowe jak intel.

Właśnie zostałem zmuszony do poskładania nowego kompa (po dziesięciu latach). W sumie to tylko MB, CPU, RAM i 2xSSD. Reszta czyli buda, zasilacz i grafika póki co ze starych kompów (powody finansowe związane z przyśpieszeniem wymiany kompa). No i boli to, że wybór dysku jest pomiędzy 970Pro a 970Pro. Praktycznie znikły z rynku dyski na pamięciach MLC.



Niemal spadłem z krzesła (autor: ekspert_IT | data: 16/02/21 | godz.: 22:31 )

WD na drugim miejscu w sprzedaży SSD? Jednakże nie dziwię się takiemu obrotowi rzeczy, że SSD są popularniejsze: pandemia (niektórzy mówią że plandemia) i gigantyczne zakupy laptopów dla wszystkich w rodzinie, a laptop bez SSD to dramat....

Ja z kolei w 2020 kupiłem 4TB WD Elements na USB jako magazyn i archiwum bo nie mieściłem się na innych nośnikach... Inna sprawa, że dawno nośniki 500GB - 2TB powinny zostać zastąpione tymi o większej pojemności, bo inaczej SSD wygryzą je kompletnie. Tylko dlaczego producenci HDD czując na plecach oddech producentów SSD nie eliminują z cennika dysków o tak małej pojemności....



@2. (autor: Mariosti | data: 17/02/21 | godz.: 10:49 )

Szczerze to z punktu widzenia biznesowego producenci hdd myśląc strategicznie chcą po prostu zachować wysoką marżę i nie konkurować cenowo z ssd.



Wydaje się to w pierwszej chwili dziwne, ale po krótkiej analizie staje się jasne że producenci hdd w ogóle nie martwią się o przyszłość, bo z powodu ciągłej pogoni za rozdzielczością zdjeć, filmów i wideo, oraz przenoszenia wszystkiego do chmury, mają praktycznie na zawsze zapewniony zbyt absolutnie wszystkiego co wyprodukują przez operatorów chmur i producentów nas'ów.

Aby to się zmieniło będzie musiał nastąpić jakiś mega przełom w technologii przechowywania danych, a najprawdopodobniej nad takimi technologiami WD i Seagate pracują już od lat (jak np Hammr, 3d optical hdd, dna itd).



@2: Jako "ekspert" powinieneś wiedzieć... (autor: zartie | data: 17/02/21 | godz.: 10:51 )

że WD kilka lat temu kupił SanDiska :-D

PS. Używanie Win10 bez SSD to dramat, ten wyrób systemopodobny potwornie zarzyna dyski talerzowe telemetrią.



@3. (autor: pwil2 | data: 17/02/21 | godz.: 11:54 )

Producenci dysków równolegle inwestują w rozwój SSD i od lat wiedzą, że w każdym kompie z czasem główny nośnik to będzie SSD i jest to nieuniknione.



Z pojemnością nie mają gdzie uciekać, bo talerze bez SMR max do 2TB, a z SMR 2TB lub niewiele więcej.



c.d. (autor: pwil2 | data: 17/02/21 | godz.: 12:03 )

Kiedyś co pewien czas podwajano pojemności talerzy i pojemności dysków bez podnoszenia kosztów produkcji.



c.d. (autor: pwil2 | data: 17/02/21 | godz.: 12:04 )

bazowy HDD to standardowo 1 talerz i 1 głowica, stąd biorą się typowe podstawowe pojemności zazwyczaj.



To Seagate tak zapewnia o dziesiątkach gigabajtów na talerzu (autor: rookie | data: 17/02/21 | godz.: 20:17 )

A technologie HAMR czy dwa zestawy głowic a tu nic...Coraz gorsze pamięci SSD (TLC ratowało 3D, QLC nic nie uratuje bo już są znacznie mniej wydajne od TLC a i ilość cykli zapisu jest bardzo mała). Z kolei SMR stosowany w HDD pozwolił zwiększyć pojemność, ale przy dużym spadku wydajności (no nie mówiąc o błędach dysku przy np. resecie kompa akurat gdy zapisywał on na dysku dane) i ta ciągła defragmentacja w tle....



