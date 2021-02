Środa 17 lutego 2021 Producenci układów scalonych z USA napisali list do nowego prezydenta

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 20:25 (5) Przedstawiciele największych Amerykańskich firm działających w branży półprzewodnikowej wystosowali wspólny list do nowego prezydenta USA Joe Bidena. Piszą w nim m.in, o coraz większej zależności Stanów Zjednoczonych od wytwórców z dalekiego wschodu, w tym. min. Samsunga i TSMC, oraz nawołują administrację Prezydenta do podjęcia szeregu kroków, które mają wzmocnić amerykańskie firmy działające w tej branży i umożliwić im skuteczną konkurencję z Azjatyckimi przedsiębiorcami. List nosi tytuł "Chips for America", jest datowany na 11 lutego i został podpisany przez przedstawicieli ponad 20 firm. W większości podpis pod listem złożyli prezesi i dyrektorzy generalni (CEO) tych firm.



Pod listem podpisali się m.in. Bob Swan, dotychczasowy CEO Intela, Lisa SU - szef AMD, Steve Mollenkopf - prezes Qualcomm, oraz kilkanaście innych firm, w tym należących do Semiconductor Industry Association.



Spośród ponad 20 firm, tylko w 3 przypadkach podpisy zostały złożone przez inną osobę, niż CEO firmy - dotyczy to IBMa, Nvidia i Broadcom.



Sygnatariusze listu podkreślili potrzebę utworzenia ulg podatkowych i grantów oraz dofinansowania przez rząd produkcji i badań półprzewodników. Jak wskazali, oprócz obiektów obsługiwanych przez Intel Corporation, wszystkie najnowsze chipy sprzedawane przez amerykańskie firmy są produkowane w obiektach mieszczących się poza Stanami Zjednoczonymi.



W dalszej części podpisani podkreślił znaczenie półprzewodników dla bezpieczeństwa narodowego i gospodarki USA, jednocześnie narzekając, że Ameryka nie oferuje "znaczących zachęt i dotacji, aby przyciągnąć nowe zakłady produkcyjne półprzewodników" oraz że rządowe inwestycje w badania nad chipami utrzymywały się przez lata na stosunkowo niskim poziomie. Podkreślili oni, że dalsze trwanie w takiej sytuacji zagraża też utrzymywaniu przywództwa technicznego USA na Świecie.



K O M E N T A R Z E

Wybudowanie fabryk to i tak nie wszystko. (autor: Mario1978 | data: 17/02/21 | godz.: 21:16 )

ASML nie jest w stanie przekroczyć pewnej ilości produkowanych maszyn EUV, które są potrzebne do produkcji tranzystorów w mniejszych wymiarach powierzchniowych. USA nie jest w stanie nic zrobić pod tym względem bo co po fabrykach jak nie będzie tam odpowiedniego sprzętu do produkcji w najnowocześniejszych litografiach. Takie postrzeganie powinno pojawić się po stronie USA już 2 lata temu ale oni widocznie mieli inne plany i mają inne zadanie. Oni od dawna próbują zniechęcać do Chin a ich oddani sojusznicy tacy jak chociażby Wielka Brytania robi to cały czas. Ostatnio po 'przyjęciu' nowego roku w Chinach BBC nadawało program na żywo i podłożyli takie filtry by obraz wyglądał na ponury czyli działając podświadomie na ludzi przez sterowanie tymi filtrami ludzie mieli mieć gorsze zdanie na temat Chin. Jest wiele takich przypadków gdzie na siłę próbują wmawiać ludziom jakie Chiny są złe a chodzi tylko i wyłącznie o przyszłość USA. Chińczycy dokonali przełomów w przedmiotach optycznych, które przydadzą się do montażu w maszynach służących do produkcji tranzystorów. Ja się tylko dziwię co Intel robił tyle lat mając tyle kasy wyglądało na to, że nic sobie nie robił z przyszłości. Zadajmy sobie pytanie czy w USA są pracownicy z najwyższą wiedzą zdolni do poświęcenia się dla dobra kraju tak jak było kiedyś? Bo Chiny takich wykwalifikowanych ludzi mają co roku miliony, którzy są zdolni do poświęceń. Ludzie w USA przyzwyczaili się do dobrobytu i teraz dla nich poświęcanie się to jest abstrakcja.

W Chinach jeszcze nie osiągnęli wszystkiego a już teraz są zagrożeniem dla USA więc przyszłość jest już przesądzona.

Chińczycy w kwietniu tamtego roku pokazali samodzielną maszynę do produkcji najnowocześniejszych układów, której rozdzielczość w podwójnym stopniowaniu osiąga 10nm. Jak przełamią bariery, które jeszcze ich blokują do powstania takiej maszyny w stanie używalnym to cienko widzę USA w technologii. Najlepsze, że oni się nie chwalą tym a tylko raz napomknęli o tym. Kolejna sprawa to Stacja okołoziemska, która Chińczycy chcą stawiać będzie bez Amerykańskich naukowców a Rosjanie zrezygnowali z współpracy z USA w temacie powstania stacji na Księżycu i wybrali Chińczyków.

Tego jest na prawdę dużo i szkoda bo przyszłość byłaby lepsza jakby USA na siłę nie chciało być liderem i razem z Chinami współpracowało.



Mario (autor: arra | data: 17/02/21 | godz.: 22:14 )

Chyba nie ogarniasz, że Chiny to komunistyczny moloch, z którym trzeba walczyć, a nie współpracować. Zachod dał im na tacy cała swoja technologie, bo tanio opierdola nam robote i sie przeliczyli, a teraz jest płacz i lament mimo ze sygnaly byly dużo wcześniej jak brali i kradli wszystko na potegę



.... (autor: Marek1981 | data: 17/02/21 | godz.: 22:35 )

Zachod byl i bedzie glupi, ameryka tez. Wyprowadzajac technologie traci sie w dluzszej perspektywie znacznie wiecej. Takie niemcy nie msja nowych rodowych specjalistow, wszystko to stara gwardia lub imigranci. To sie zemsci



OMG (autor: pawel1207 | data: 17/02/21 | godz.: 23:06 )

usa same sie oraja chocby swoim prawem patentowym i pozywanie karzdego za wszystko dlatego lepiej w wielu przypadkach udac sie do chin placic lapowki i tak to wychodzi taniej i latwiej niz amerykanskie procesy i prawnicy :D tego sie nie zmieni usa nie zacheca od strony prawnej do iwestycji na ich terenie .. dla przedsiebiorcy to ze chiny sa komunistycznym molochem niewiele zmienia..





to mnie zawsz rozwala (autor: kosa23 | data: 17/02/21 | godz.: 23:47 )

"oraz że rządowe inwestycje w badania nad chipami utrzymywały się przez lata na stosunkowo niskim poziomie."



Wielkie korpa i jeszcze proszą o jałmużnę XD Od ludzi zdzierają kasę za produkty i jeszcze chcą pieniądze od państwa czyli też od ludzi XD



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.